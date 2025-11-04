Kasvattajakruunugaala perjantaina Seinäjoella – illalliskortit viimeistä päivää myynnissä

Kasvattajakruunun finaaliravien aattona 7.11. vietetään Seinäjoen Ravikeskuksessa gaalailtaa. Tilaisuuteen on kutsuttu lauantain finalistien omistajia ja kasvattajia. Illalliskorttien myynti ravikeskuksen verkkosivuilla sulkeutuu tiistaina, mutta pelkkään sisäänpääsyyn kello 21 alkaen oikeuttavia lippuja saa vielä oveltakin.

Tilaisuus Seinäjoen Ravikeskuksessa käynnistyy kello 18 vieraiden vastaanotolla ja alkumaljalla. Kello 19 on vuorossa gaalan avaus ja ensimmäinen ohjelmaosio ja kello 19.30 gaalaillallinen.

Kello 21 alkaa toinen ohjelmaosio, ja ovet avautuvat iltalipun ostaneille. Musiikista vastaa Voice of Finlandista tuttu artisti Nina Jussila bändeineen. Kolmas ohjelmaosio käynnistyy kello 22.45. Nina Jussila esiintyy toisen kerran kello 23.15, ja tilaisuus päättyy 00.30.

Lähde: Seinäjoen ravikeskuksen tiedote