Kasvattajakruunun välierät ja nelivuotiaiden Varsakunkku lauantaina lakeuksilla – ravilauantain lähtölistat valmistuivat

Lauantaina Seinäjoella ajetaan peräti 12 lähtöä. Kilpailupäivä alkaa 3-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun välierillä. Näissä katseet kohdistuvat Magnoliaan, Shackhills Hazeliin, Arctic Greettaan ja Donna Madeleineen. Kymenlaakso-ajon voittanut Callela Cool One on myös mukana välierissä tavoittelemassa paikkaa finaalista.

3-vuotiaiden oriiden ja ruunien välierät ajetaan ravien 4. ja 5. lähtönä. Kriteriumin voittanut Better Leader kilpailee jo ennen Toto75-kierrosta juostavassa välierässä. Sen kanssa samassa lähdössä starttaa Coriolanus Frido.

Toisen välierän suosikki on Kriteriumissa kakkoseksi kamppaillut Pinebog’s Bank.

T75-kierroksen neljä viimeistä kohdelähtöä ovat 4-vuotiaiden Kasvattajakruunun välieriä. Tammojen puolella huomio kiinnittyy muun muassa Arctic Fionaan, Brionneen, Lykke Li Hossiin ja Like My Dreamiin.

Oriiden ja ruunien välierissä mukana muun muassa ovat Ancio, Magnitude, Make Cash ja Ruotsista Suomeen saapuva Who’s In Charge.

4-vuotiaiden suomenhevosten Varsakunkku-finaali on yksi Seinäjoen ravilauantain nimilähdöistä. Siinä suosikit tulevat takamatkalta Pörnä-Paten, Marian Myrskyn ja Kommelluksen johdolla.

Seinäjoen 7.11. ravien lähtölistoja pääset tarkastelemaan täältä