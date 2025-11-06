Kasvattajakruunusta pois jäänyt Stonecapes Yam käytettiin röntgenkuvissa – "Katsotaan millainen toipumisjakso on edessä"

Tero Pohjolaisen valmentama Stonecapes Yam joutui lauantaina jäämään viime hetkillä pois 3-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun välierästä. Poisjäänti oli välttämätön, kun hevonen alkoi esittelyvaiheessa ontua toista etujalkaansa selvästi.MT Hevoset uutisoi Tero Pohjolaisen vievän hevosen röntgenkuvaukseen.Keskiviikkona Stonecapes Yam käytettiin röntgenissä.”Polvesta löytyi alue missä voisi olla jotain peikkoa. Kuvat lähetettiin vielä Kimmo Elfvingille arvioitavaksi. En ole itse asiantuntija murtumahommissa, mutta käsitykseni mukaan murtumalinja tulee monesti paremmin esiin vasta viikon-kahden viiveellä. Ehkä se pitää vielä kuvata puolentoista viikon päästä uudestaan”, Pohjolainen kertoo.Nyt Stonecapes Yam viettää päivänsä sairastarhassa ja sitä kävelytetään kotona päivisin. Pohjolainen kertoo, ettei hevonen enää onnu jalkaansa kävellessä.”Hevonen voi ihan hyvin, mutta tämä kausi on tietysti jo ohi. Odotellaan nyt kuvien tuloksia, ja katsotaan millainen toipumisjakso on edessä. Vaikka joku murtuma sieltä löytyisikin, niin nyt puhutaan niin pienestä murtumasta, että se tuskin tulee hevosta enää ikinä tulevaisuudessa vaivaamaan”, Pohjolainen sanoo.3-vuotiaana uransa aloittanut Stonecapes Yam on kilpaillut urallaan kahdeksan kertaa totosijoin 2-2-1. Radoilta ansaittua rahaa 14,5-aikaisella tammalla on 9900 euroa.