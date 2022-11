Kasvattajakruunujen välierävaihe ajettu - Varsakunkku finaalissa Sauli oli saletissa - KATSO VIDEO

Nelivuotiaiden oriiden ja ruunien finalistit (Kuusi parasta finaaliin)

Ensimmäinen välierä

BWT Gazeau

Magazine Match

Double Strike

Planbee

Kyle Web

Red Caviar

Toinen välierä

Deep Blue Font

Shackhills Twister

Let's Get It Up

Mr Stahl

Furioso Wohlrab

Time Match