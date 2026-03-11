Kati Korhonen vuokrasi Timo Hulkkosen tallin

Valmentajana ja hevosenomistaja menestynyt Timo Hulkkonen ilmoitti viime syksynä ajavansa hevostoimintansa alas. Nyt hänen Leppävirralla sijaitsevaan talliin on löytynyt vuokralainen. Hän on pitkän linjan hevosalan ammattilainen Kati Korhonen, 35..Raviurheilu kulkee Korhosella suvussa, sillä hänen isänsä Tapani Korhonen tunnetaan ravivalmentajana..”Helmikuun alusta vuokrasin tallin. Kävin tuuraamassa Timolla, ja hänelle tuli ajatus, että haluaisinko vuokrata tallin, kun en vakituiseksi halunnut”, Kati Korhonen kertoo. ”Timolla olleet hevoset jäivät minulle ja lisäksi on tullut muutama muukin hevonen.”.Isä on tyttärensä apuna tämän käynnistellessä omaa valmennustoimintaa..”Tarkoitus on, että hän rupeaisi jäämään eläkkeelle. Hän käy neljä kertaa viikossa minulla ajomiehenä. Isällä on jo ikää sen verran, että näin hänelle vapautuu aikaa, kun ei tarvitse tallitöitä tehdä niin paljon.”.Kaikkiaan Korhosen tallissa on nyt 15 hevosta. Niistä kahdeksan on treenattavia, loput siitostammoja, varsoja ja poneja..Korhosella on mittava tausta hevosenhoitajana. Hän on työskennellyt monella huippuvalmentajalla..”Korven Pekalla olen ollut pariin kertaan parin vuoden pätkän. Lisäksi olen ollut Juuso Holttisella ja Johan Untersteinerilla. Olen myös ollut hetken Jukka Hakkaraisella tuuraamassa ja Roni Paldanilla. Korvella, Holttisella ja Untersteinerilla olen ollut pisimmät pätkät, ja valmennusfilosofiani tulee heiltä.”