Kati Korhonen on työskennellyt aiemmin muun muassa Juuso Holttisen tallilla.
Kati Korhonen on työskennellyt aiemmin muun muassa Juuso Holttisen tallilla.Kuva: Annika Nisonen
Uutiset

Kati Korhonen vuokrasi Timo Hulkkosen tallin

Korhonen aloittaa tiloissa oman valmennustoiminnan.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Timo Hulkkonen
Kati Korhonen

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi