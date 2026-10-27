Kati Niinistö Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäriksi ja osastopäälliköksi – ”Erittäin hienoa päästä hyödyntämään asiantuntemustani”

Suomen Hippoksen hallitus on vahvistanut helsinkiläisen hevossairauksien erikoiseläinlääkäri Kati Niinistön valinnan. Keskusjärjestön tiedotteessa kerrotaan hänen tuovan Suomen Hippokseen vahvaa eläinlääketieteellistä asiantuntemusta, kansainvälistä kokemusta hevosurheilun lääkitysmääräyksistä ja lääkeainevalvonnasta sekä pitkän kokemuksen asiantuntija- ja johtotehtävistä.

Niinistö on työskennellyt kliinisen eläinlääketieteen parissa Helsingin yliopistossa ja yksityispraktiikassa. Hevosten sisätauteihin erikoistuneena eläinlääkärinä hänellä on laaja kokemus lääkkeiden käytöstä, farmakologisista ominaisuuksista ja lääkitysten suunnittelusta.

Niinistö on suorittanut hevosten sisätautien eurooppalaisen erikoistumistutkinnon (Dipl. ECEIM) ja väitellyt eläinlääketieteen tohtoriksi vuonna 2020. Hänellä on myös maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto kotieläinjalostuksesta. Lisäksi hän on tehnyt tutkimustyötä sekä luennoinut laajasti kotimaassa ja kansainvälisesti hevosten sairauksista.

Niinistöllä on pitkä kokemus kilpailueläinlääkärin tehtävistä ratsastusurheilussa. Hän kuuluu Euroopan ratsastajainliiton EEF:n eläinlääkärityöryhmään, jonka tavoitteena on edistää urheiluhevosten terveyttä ja hyvinvointia.

”Eläinlääkäriurani alussa olen työskennellyt kilpailueläinlääkärinä raveissa, ja viimeiset kymmenen vuotta olen ollut aktiivisesti mukana kansainvälisissä ratsastuskilpailuissa eri tehtävissä. Olen perehtynyt niiden lääkitysmääräyksiin ja testaukseen. Yliopistollisessa eläinsairaalassa olen puolestaan toiminut sekä asiantuntija- että johtotehtävissä. On erittäin hienoa päästä hyödyntämään asiantuntemustani koko hevosalan hyväksi uudessa tehtävässäni Suomen Hippoksessa”, Niinistö kertoo.

Tehtävään tuli kaikkiaan yksitoista hakemusta. Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Tomi Himanka pitää Niinistön monipuolista osaamista merkittävänä vahvistuksena organisaatiolle.

”Olemme erittäin iloisia, että saamme Kati Niinistön kaltaisen kokeneen ammattilaisen johtamaan uutta kasvatuksen, omistamisen ja hevosten hyvinvoinnin osastoa. Hän vahvistaa eläinlääketieteellistä asiantuntemustamme yhdessä Susanna Mäen kanssa ja tuo monipuolisen osaamisensa myös osaksi Suomen Hippoksen johtoryhmää. Hevosten hyvinvointi on koko raviurheilun perusta ja siihen tulemme panostamaan jatkossa entistä enemmän”, Himanka sanoo.

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