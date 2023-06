Romain Derieux hymyili Kouvolan tallialueella kilpaa auringon kanssa. Kuva: Johanna Heinonen

Uutiset

Katso video: Go On Boylla on 700 metrin kiri – "Rataa yksi en olisi halunnut"

Yksi hurjista ranskalaisvieraista Go On Boy, jonka ohjastaja-valmentaja Romain Derieux arvioi Hevosurheilun videolla suojattinsa mahdollisuuksia päivän päälähdössä.