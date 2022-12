Kausi 2022 paketissa - Hierro Boko esitteli bravuurinsa

Kuten usein aikaisemminkin, ylipitkä neljän kierroksen matka sai ohjastajat varovaisiksi. Ashley Face eteni kärkeen, ja suosikki Hierro Boko nousi matkan edetessä jonosta 4. ulos. Toisella kierroksella vauhti meni ihan hölkäksi, mikä petasi kärkipään hevosille herkkupöydän valmiiksi.

Pitkään näyttikin siltä, että Ashley Face ja rinnalle noussut Morris ottelevat keskenään ykkösrahoista, mutta Hierro Boko sanoi vuoden viimeiselle maalisuoralla päätössanat. Se sai loikkarin silmään maalisuoralla, ja Hannu Korven valmennettava kiri selityksittä ykköseksi.

Korpi heitti huulta puolimatkan krouvin tunnelmista.

"Mietin jo, että otinko pastilliaskin mukaan, kun siinä ajettiin niin hiljaan, että olisi voinut aivan hyvin laittaa karkin suuhun", Korpi veisteli. "Mietin, että kuinka täältä keretään. Onneksi sitten Kari Savolainen oli sen verran miehekäs, että nosti Morriksen pitämään edes hieman kyytiä. Kolmannelle radalle kun pääsin, niin sitten ollut enää mitään hätää. Siellä oli pitävämpi rata, eikä vesikään loiskunut. Tosi laiska se oli selissä, mutta kun vetolaput vedin, niin sitten alkoi taas tapahtumaan."

Hierro Boko päräytti lopulta omaa vauhtiaan ohi Ashley Facen, joka kontrasi väkevästi kakkoseksi, ja Morris nyrkkeili rinnalta rehdisti totosijalle.

"Hierro Boko on ihmehevonen, ja sen askel on noussut koko ajan korkeammalle ja korkeammalle. Laitoin tähän starttiin pidemmät suojat, kun Uumajassa se kopautteli jo kärryihin. Hierro Boko on voittanut Kultadivisioonan ja montéssa kaiken. Kyllä tässä on yhdelle miehelle ihan tarpeeksi hevosta", Korpi hehkutti.