Kaustisella alkamassa ratavaloremontti – ”Valojen uusiminen on elinehto”

Kaustisen ratavalot uusitaan. Näillä näkymin remontti saadaan käyntiin ensi viikolla.”Remontti aloitetaan heti, kun saamme valaisimet. Ne lienevät tällä hetkellä tullissa, eli ihan lähipäivinä päästään aloittamaan”, Kaustisen raviradan toiminnanjohtaja Janne Jääskeläinen kertoo.”Remontti kestää arviolta viikosta kahteen. Sen aikana radalla liikkuu niin isoja koneita, että joudumme sulkemaan radan siksi aikaa. Radan käyttö ei olisi kenenkään kannalta turvallista remontin aikana. Onneksi tässä on hyviä ajopaikkoja montakin, joten en usko sen vaikuttavan hirveästi kenenkään toimintaan.”Remonttia on pyritty nopeuttamaan esimerkiksi siten, että pienimuotoisia kaivuutöitä on jo aloitettu. Lisäksi kaikki tarvikkeet valaisia lukuun ottamatta on jo valmiina odottamassa projektin alkamista.Kaustisella ravataan seuraavan kerran maanantaina 22.10. Uusien valojen olisi tarkoitus olla silloin jo käytössä.”Valojen uusiminen on elinehto. Entiset olivat täysin tiensä päässä, eikä niitä olisi pystynyt korjaamaan enää millään. Laji menee enemmän ja enemmän tv-tuotteeksi, niin radalla pitää olla valaistuksen kunnossa.”Remontti rahoitetaan osittain omilla varoilla, mutta päärahoittaja on Pohjanmaan ELY-keskus, joka on myöntänyt projektiin EU-rahoitusta..Kaustisen raviradalle uudet ratavalot – "Sen vuoksi pyritäänkin laittamaan vauhtia"