Kaustisella kehitystyötä ympäristönhoidon hyväksi

Hankkeen tavoitteena on kehittää vastuullinen, pohjavettä suojaava toimintamalli hevostallien ja valmennusalueiden käyttöön ja hoitoon. Hankkeen aikana tullaan testaamaan ja pilotoimaan uusia, ympäristöystävällisiä ja pohjavettä suojaavia hevosalueiden hoitomenetelmiä.