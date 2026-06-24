Kaustisella kehitystyötä ympäristönhoidon hyväksi
Keski-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry on saanut avustuksen vesien- ja merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden toteuttamiseen. Hanke on elinvoimakeskuksen rahoittama ja kuuluu keskuksen Ahti-ohjelmaan, jonka tavoitteena on edistää vesien ja ympäristön hoitoa. Hanke tullaan toteuttamaan Nikulan raviradalla Kaustisella.
”Nikulan ravirata sijaitsee pohjavesialueella, ja siinä on ihan syviä kertymiä pohjavettä. Haluamme ehdottomasti miettiä kokonaisuutta myös ympäristön kannalta, kun alueen käyttöaste laajenee jatkuvasti monipuolisia tapahtumia järjestettäessä”, Kaustisen ravikeskuksen toiminnanjohtaja Janne Jääskeläinen kertoo.
Hankkeen tavoitteena on kehittää vastuullinen, pohjavettä suojaava toimintamalli hevostallien ja valmennusalueiden käyttöön ja hoitoon. Hankkeen aikana tullaan testaamaan ja pilotoimaan uusia, ympäristöystävällisiä ja pohjavettä suojaavia hevosalueiden hoitomenetelmiä.
”Viime kuukausina tallialueella on ollut haasteita yhteislantalan suhteen. Perhonjoki on raviradan välittömässä läheisyydessä, joten lähdetään asiantuntijan avulla ohjaamaan laskuvesiä ainakin pois sieltä”, Jääskeläinen sanoo.
Ravirata-alueen käyttöön hanke ei ole ainakaan toistaiseksi vaikuttamassa. Selvitystyöt muutosten tekemiseksi ovat kuitenkin jo alkaneet.
”Kaivuutöitä tekemään jouduttaessa ne alkavat ensi keväänä tai kesällä”, Jääskeläinen valottaa aikataulusta.