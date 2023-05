Kaustiselle yhden sijaan kaksi toiminnanjohtajaa

Kaustisen Nikulan raviradan julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan Jääskeläisen ja Järvelän jaoittelevan vastuualueet omien vahvuuksien mukaan.

Järvelän vastuualueeseen toiminnanjohtajana kuuluu myyntityö, markkinointi, sponsorisopimukset ja kiinteistöhuolto. Jääskeläisen toimenkuvaan talouspäällikkönä sisältyvät kilpailusihteerin tehtävät, hankkeet, yhteydenpito ministeriöön ja Suomen Hippokseen, somekanavien päivitys sekä ravikilpailuihin liittyvät toimet.

Tiedotteessa kerrotaan johtokunnan haastatelleen kaikkiaan neljää pätevää ehdokasta tiistaina, jonka myötä päädyttiin jakamaan toiminnanjohtajan tehtävät Jääskeläisen ja Järvelän kesken.

Janne Jääskeläinen on hoitanut kilpailusihteerin tehtävien lisäksi Killerin markkinointia ja somekanavia sekä järjestänyt teemaraveja. Hanketyötä hän on tehnyt menestyksekkäästi Hankasalmen Hevosystäväinseuran puheenjohtajana viime vuoteen saakka.

Hevarin myyjänä työskentelevä Aki Järvelä on tullut tunnetuksi ohjastajana ja aktiivisena raviharrastajana. Musiikkiharrastus on vienyt miehen tuottamaan uutta elävän musiikin tapahtumaa First Run Rockia Kaustisen festivaalipuistoon. Kaustislaislähtöinen Järvelä palasi kotikulmilleen vajaat kymmenen vuotta sitten, ja on ollut siitä lähtien tuttu näky radan talkooporukassa ja ratamestarin apuna.

Jääskeläisen ja Järvelän lähimpänä esimiehenä toimii Kaustisen raviseuran puheenjohtaja Ville Pohjola.