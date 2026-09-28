Kaustisen finaalikierroksen lähtölistat julki – Caru ja Alarik Huikea kohtaavat Pelimanni-ajossa

Ensi lauantaina Kaustisella ravataan divisioonafinaalikierros. Päivän 12 lähdöstä peräti kymmenessä ensipalkinto on 10 000 euroa.Kylmäveristen Pelimanni-ajossa nähdään puolentoista kuukauden paussilta palaava Caru, joka starttaa nelosradalta. Carun kovimmista vastustajista Wertti starttaa kakkosradalta, Alarik Huikea seiskalta ja Vänrikki takarivistä numerolla yhdeksän. Ykkösradalta kiihdyttää kevään jälkeen vain kerran kilpaillut Issakan Valo. Uransa päätöspistettä lähestyvä Morison puolestaan starttaa numerolla 10.Lämminveritammojen Jixy-ajossa nähdään pääasiassa Ruotsissa kilpaillut Molly Jo Poof. Länsinaapurin kovatasoisia ikäluokkalähtöjä kolunnut 4-vuotias tamma on kilpaillut tänä vuonna vain kahdesti Suomessa. Sen edellinen Suomen-kisa on heinäkuulta, kun se sijoittui Ancion voittamassa Einari Vidgrénin muistoajossa toiseksi.Vastaansa Molly Jo Poof saa muun muassa Villinmiehen Tammakilvassa kolmanneksi ravanneen Shackhills Gracen ja niin ikään pääosin Ruotsissa kilpailleen Västerbo Outlanderin.Jo ennen Toto75-kohteita ravattavassa kylmäveristen haastajadivisioonafinaalissa nähdään tuore Derby-kolmonen Suvin Aarre. Se starttaa paalulta, kuten tekevät myös kovan voittoprosentin omaavat Prosentti ja Renginruusu.Päivän pääpeli Toto75 käynnistyy tuttuun tapaan lauantain viidennestä lähdöstä. Siinä rata-arvonnan voittajia olivat ykkösradalle arvottu Callela Xplosion ja kakkosradan Knight Journey.Lämminveristen pronssidivisioonafinaalissa Popeye Tooma sai huippupaikan kakkosradan muodossa.Tammavaltikan sankari Ete Jet kilpailee hopeadivarin finaalissa. Kuutosradalta kiihdyttävä tamma saa vastaansa takariviin arvotut Star Photo S:n ja Knight Rider Hossin.Kylmäveristen pronssidivisioonafinaalissa ykkösradan Välkker kohtaa kuutosradalta kiihdyttävän Boscon Visan ja piippuhyllyn paikalle arvotun kovakuntoisen Larkon.Pääset tarkastelemaan lauantain lähtölistoja kokonaisuudessaan tästä linkistä.