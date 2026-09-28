Henri Bollström nähdään jälleen Carun rattailla.
Henri Bollström nähdään jälleen Carun rattailla.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Kaustisen finaalikierroksen lähtölistat julki – Caru ja Alarik Huikea kohtaavat Pelimanni-ajossa

Kaustisella nähdään toinen toistaan tasokkaampia lähtöjä.
Julkaistu
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