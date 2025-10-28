Kaustisen ratavaloprojekti valmistumassa – "Poikkeuksellisen paljon apua on tullut talkooväeltä"

Kaustisen Nikulassa ratavalot uusitaan tänä syksynä. Radan edellinen ravipäivä oli 20. lokakuuta. Silloin ravit jouduttiin siirtämään Seinäjoelle, sillä ratavalojen toimitus oli Kaustisen raviradasta johtumattomista syistä viivästynyt. Nyt projekti näyttää valoisammalta.”Maanantaina päästiin jo avaamaan rata harjoituskäytölle. Kaikki valaisimet ovat paikallaan ja yläilmoissa olevat kytkennät on tehty. Haaveissa olisi päästä jo keskiviikkoiltana kokeilemaan valoja ja vähän suuntailla niitä”, Nikulan toiminnanjohtaja Janne Jääskeläinen päivittää.”Ennemmin valot ovat alkuun yli- kuin alitehokkaat. Ehkä joutuu jopa hiukan himmentämään niitä”, hän jatkaa.Seuraava ravipäivä Nikulassa on sunnuntaina 23. marraskuuta. Ennen sitä ratavaloja on tarkoitus testata harjoitusravikäytössä.”Valoihin kuuluu lisäksi varajärjestelmä sähkökatkojen varalle. Se otetaan käyttöön heti projektin muuten valmistuttua. Radalla katsomossa on myös pientä remonttia, mutta ratavaloprojekti on nyt kaikista kiireellisin”, Jääskeläinen kertoo.Valtaosin Nikulan ratavalojen vaihto uusiin on Jääskeläisen mukaan hoidettu talkoovoimin.”Tolppien nostoon ja laskuun tarvittiin ammattikonetta ja -miestä, mutta hän taitaa olla projektin ainoa palkallinen. Poikkeuksellisen paljon apua on tullut talkooväeltä. Osa väestä on ollut mukana viimeisen viikon aikana jokaisena päivänä aamusta iltaan”, Jääskeläinen kiittelee.