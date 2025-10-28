Ratavalot
Kaustisella kilpaillaan kohta uusien ratavalojen loisteessa.Kuva: Anu Leppänen
Kaustisen ratavaloprojekti valmistumassa – "Poikkeuksellisen paljon apua on tullut talkooväeltä"

Kaustisella kilpaillaan seuraavan kerran sunnuntaina 23. marraskuuta.
Kaustinen

