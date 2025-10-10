Kaustinen joutuu siirtämään seuraavat ravinsa Seinäjoelle – ”Liikaa pimeitä kohtia”

Hevosurheilu on jo aiemmin uutisoinut, että Kaustisella on alkamassa ratavaloremontti. Projektin piti startata jo tovi sitten, jotta remontti olisi varmasti ehtinyt valmistua ennen Kaustiselle maanantaina 20.10. suunniteltuja raveja.Remontti on kuitenkin viivästynyt, eikä sitä ole päästy vieläkään aloittamaan, koska valot eivät ole tähän päivään mennessä saapuneet Kaustiselle.Kaustisen ravit ajetaan siis 20.10. Seinäjoella.”Vanhat valot ovat siinä kunnossa, ettei olisi turvallista ravata Kaustisella 20.10. Siellä on tällä hetkellä liikaa pimeitä kohtia”, radan toiminnanjohtaja Janne Jääskeläinen tuskailee.Seuraavan kerran Kaustisen radalla ravataan sunnuntaina 23.11. Remontin pitäisi valmistua siihen mennessä, sillä projekti vie noin viikon, kunhan valot saadaan ensin toimitettua Kaustiselle."Viimeisimmän selityksen mukaan viivästys johtuu siitä, että valaisimet ovat painoltaan raskaat ja sopivaa kuljetuskalustoa Puolasta Suomeen ei paikallisella toimijalla ole ollut käytettävissä."Alkuperäisen valaisimien toimitusajan Nikulaan piti olla syyskuun alussa..Kaustisella alkamassa ratavaloremontti – ”Valojen uusiminen on elinehto”