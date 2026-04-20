Kaustisen raviradalle valmistui laavu – ”Palvelee hyvin sitä tarkoitusta”

Kaustisen Seudun Ravinuoret ry rakensi laavun Nikulan raviradalle. Ravinuorten puheenjohtaja Janne Jääskeläinen kertoo, että idea laavusta tuli kyläläisiltä.”Idea lähti siitä, että olemme ainoa ravirata Suomessa, joka on maaseudulla. Meillä on jo kohtuullisen viihtyisä viheralue, missä on myös melko vilkkaassa käytössä oleva leikkipuisto. Toivottiin, että aluetta kehitettäisiin vielä lisää. Tällä alueella ei ole vastaavaa olemassa”, Jääskeläinen taustoittaa projektin syntyä.Ravinuoret tarttuivat innolla tuumasta toimeen, koska laavua voi hyödyntää myös Ravinuorten kerhotoiminnassa.”Meillä olisi myös tarkoitus alkaa järjestämään leirejä sun muuta. Haaveilemme myös, että pystyisimme järjestämään ikäihmisille jonkinlaista ohjattua liikuntatoimintaa. Alue palvelee hyvin sitä tarkoitusta.”Hankkeeseen myönnettiin Leader-rahoitusta, joka kattoi 60 prosenttia kuluista. Koska kyse on yleishyödyllisestä hankkeesta, on laavu muidenkin kuin Ravinuorten käytössä silloin, kun radalla ei ole tapahtuma käynnissä.Itse rakennustyö tehtiin talkoovoimin.”Sen takia oma rahoitusosuus jäi hyvin pieneksi. Valtaosin projekti tehtiin tukirahan ja talkootyön avulla. Meillä riittää kiitettävästi talkoolaisia”, Jääskeläinen sanoo tyytyväisenä.Laavu ehdittiin jo koeponnistamaan ja toteamaan hyväksi viime viikolla.”Juuri viimeistelyitä tehtiin. Projekti rupeaa olemaan ravitermein loppusuoralla. Kaustisen kunta sponsoroi vielä polttopuut.”.Leader-rahoitus.Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen sekä yrityshankkeeseen. Tukea voi saada hankkeesta riippuen 20–100 prosenttia kuluista. Rahoituksen yksityiskohdista tukiprosentteineen saat tietoa oman alueesi Leader-ryhmästä.Leader-rahoitusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, alle 5 henkilötyövuotta työllistävät yritykset, kunnat, oppilaitokset ja säätiöt. Rahoitettavien hankkeiden tulee vastata Leader-ryhmän kehittämisstrategian tavoitteita.Lähde: www.leadersuomi.fi