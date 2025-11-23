Kaustisen uudet ratavalot käyttöön – ”Tallialueella Suomen parhaat valot”

Nikulan raviradan joksikin aikaa harjoituskäytöltä sulkenut valoremontti on nyt valmis. Tosi toimiin uudet valot pääsevät ensi kertaa 23.11.

Vaikka ravit ovat kello 13 alkavat päiväravit ja luntakin on satanut, valot sytytettäneen heti ravien alussa.

”Päivä on harmaa, ja aamulla oli aika sumuistakin, joten eiköhän valot laiteta päälle heti ravien alussa. 7.–8. lähdön aikaan on jo ihan pilkkopimeää”, radan toiminnanjohtaja Janne Jääskeläinen tietää.

”Yhdet harjoitusravit ajettiin jo uusilla valoilla, ja palaute kilpailijoilta oli hyvää. Pieniä hienosäätöjä valojen suuntaukseen tehtiin palautteen pohjalta ja tehdään tarvittaessa vielä sunnuntain ravienkin jälkeen.”

Erityisen tyytyväinen Jääskeläinen on varikkoalueen valoihin. Myös ne uusittiin remontissa.

”Uskallan sanoa, että tallialueella on tällä hetkellä Suomen parhaat valot”, hän kehaisee.

Valoremontin lisäksi uusitaan myös äänentoistoa.

”Samalla kun jouduttiin purkamaan kaikki valoremonttia varten, korjattiin myös äänilinjoja. Ulkoalueiden äänimaailma uusitaan täysin”, Janne Jääskeläinen lupaa.

Tältä osin remontti ei ole vielä ihan valmis.

”Radalle kuuluu hyvin, mutta ulkoyleisöalueen kuulutukset tehdään ensimmäisissä raveissa tilapäisratkaisuin. Kyllä sinnekin kuuluu, muttei vielä niin hyvin kuin jatkossa.”

