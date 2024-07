Kavionjälki Oy tekee historiaa – ensimmäinen raviurheilun myynti- ja markkinointiyhtiö

Lännen radat Forssa, Tampere ja Turku ovat perustaneet raviurheilun ensimmäisen myynti- ja markkinointiyhtiön, Kavionjälki Oy:n. Se hoitaa alueen myynnin sekä markkinoinnin kokonaisuuksia jatkossa niin lähtöjen kumppanuuksiin, tapahtumanäkyvyyteen, raviareenojen monipuoliseen hyödyntämiseen kuin tapahtumien ravintola- ja elämyspalveluihin liittyen.

Raviurheilun myyntiin ja markkinointiin ei ole aikaisemmin panostettu tässä määrin raviratojen toimesta. Yhtiön kehitystä on perustettu tukemaan yhtiön kehitystyöhön keskittyvä Advisory Board, jonka jäsenistöön kuuluvat omistajaraviratojen toimitusjohtajien lisäksi Satu Hirvenoja, Jussi Kankaanpää ja Kaisa Väistö.

Satu Hirvenojalla on tausta Turun Metsämäen raviradan ja hallituksessa, Kiss My Turku-hevosen sekä Turun matkailun johtamisen parissa. Tällä hetkellä Hirvenoja toimii Finnlinesin myyntipäällikkönä. Jussi Kankaanpää on työskennellyt monipuolisesta urheilumaailman johtavissa myynti- ja markkinointitehtävissä ennen siirtymistään Allomeera -perheyhtiön palvelukseen. Kaisa Väistön tausta on brändin kehittämisen sekä markkinoinnin parissa, Väistö työskentelee tällä hetkellä Tampereen kaupungilla viestinnässä.

”Raviratojen välinen ja lajin sisäinen yhteistyö on oman näkemykseni mukaan avain onneen puhuttaessa raviurheilun tulevaisuudesta. Advisory Boardin jäseninä tehtävänämme on tukea operatiivisella puolella työskenteleviä ja tuoda pöytään monipuolinen osaamisemme myynnin ja markkinoinnin tehtävistä. Hevosurheilu on antanut meille kaikille paljon, ja mikäli voimme antaa lajille jotain takaisin, teemme sen enemmän kuin mielellämme”, Jussi Kankaanpää avaa tehtävää ja taustaa.