Kehittyvä Kriteriumin yllätysnimi Consta huippuasemista finaaliin – "Jukka sai valita lähtöradan"

Lämminveristen osalta Kriteriumin karsinnat etenivät käsikirjoituksen mukaisesti, kun suuret suosikit marssivat tyylikkäillä suorituksilla loppukilpailuun.Suomenhevoset puolestaan järjestivät ainakin pieniä ja kenties odottamattomiakin juonenkäänteitä. Etukäteen karsintojen suurimmaksi suosikiksi luotettu Camppari joutui tyytymään kahden laukan rasittamana neljänteen sijaan, kun ikätoverit Constan johdolla pötkivät pontevin potkuin pakoon.Kyse ei ollut mistään tuurivoitosta, sillä Caijuksen pojan otteet ovat olleet vahvasti nousujohteisia. Pikkuprinssin nelossija sai karsintaonnistumisen myötä jatkokseen tyylipuhtaan keulaykkösen uudella ennätystuloksella. Moinen uroteko yllätti myös hämeenlinnalaisen harrastajavalmentajan Juuso Nyströmin.”Kyllähän se tietenkin tuli vähän yllätyksenä, että hevonen pystyi voittamaan, vaikkei ollutkaan ihan parhaimmillaan”, Nyström ihastelee.”Se teki hyvän esityksen jo Pikkuprinssissä, mutta silloin tuli harmittava laukka. Ei niihin hyppyihin ole ollut mitään sen ihmeellisempää syytä, varsat on varsoja.”.Aimo harppauksin kehittyvän 4-vuotiaan hovikuskiksi valikoitunut Jukka Torvinen valitsi finaaliin ykkösradan. Karsinnan perusteella lähtönopeuttakin löytyy, mutta treenari ei aio antaa kirjallisia ohjeita taktisten valintojen suhteen.”Jukka sai valita lähtöradan, ja luotetaan kuskiin sen osalta. Toivotaan, että saadaan hevosta vielä vähän paremmaksi lauantaita ajatellen, mutta mitään varustekikkailuja ei ole tarkoitus tehdä. Ihan perusvehkeillä mennään. Ei paukutella henkseleitä sen suuremmin, vaan koetetaan pysyä muiden matkassa mukana.”Kyseessä on Nyströmin oma kasvatti, joten tunnepuolella klassisen ikäluokkakilpailun finaalipaikka on kova juttu.”Onhan se iso asia. Se on pitkä projekti, kun hommaa ensin tamman ja koettaa sitten pärjätä varsan kanssa.”.Ensimmäisen karsinnan nimiinsä vienyt Marstio heittää varmasti tiukan haasteen jo kiihdytyksessä. Seppo Suurosen tallin toinen edustaja on edellä mainittu Camppari, joten juvalaisella on pullat hyvin uunissa myös finaalin suhteen.”Marstio teki hyvän startin karsinnassa, ja oltiin hevoseen tyytyväisiä”, Suuronen aloittaa.”Se on treenannut Campparin ja muiden kanssa samassa porukassa ja mennyt yhtä riskisti. Hevosen otteissa oli vielä aiemmin pientä varsamaisuutta, mutta nyt se on pelittänyt hyvästi.”Oriin ohjastaja Esa Holopainen sai valita ajokilleen lähtöradan ensimmäisenä ja päätyi kolmoseen. Valmentaja ei puuttunut lainkaan kyseiseen valintaprosessiin.”Kuskit siellä ajavat, ja olen antanut heidän päättää lähtöradat mielensä mukaan.”Camppari oli ennen karsintoja monen papereissa koko kilpailun kuumin ennakkosuosikki. Esitys oli kahden laukan jälkeen varsin positiivinen, mutta finaalissa ei ole varaa askelerheisiin.”Hevonen oli aika paineissaan ja laukkasi kahdesti. Se palautui startista hyvin ja toivotaan, että siivekkeen takaa lähteminen onnistuu paremmin. Vaikea pistää näitä kahta paremmuusjärjestykseen, mutta pikku pärjäämistä kuitenkin odotellaan molemmilta”, Suuronen päättää.