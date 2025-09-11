Consta piti karsinnassa rinnalla ravanneen Rebyytin varmasti kurissa. Juuso Nyströmin silmäterä lähtee ennätys alla lauantain loppukilpailuun.
Consta piti karsinnassa rinnalla ravanneen Rebyytin varmasti kurissa. Juuso Nyströmin silmäterä lähtee ennätys alla lauantain loppukilpailuun.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Kehittyvä Kriteriumin yllätysnimi Consta huippuasemista finaaliin – "Jukka sai valita lähtöradan"

Suomenhevosten Kriterium-karsinnan yllätysvoittaja lähtee ykköspaikalta lauantain suureen koitokseen.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Consta
Camppari
Marstio
Juuso Nyström

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi