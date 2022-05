Keisarin otteet (tilaajille)

Tero Lehterän ensimmäinen kokonaan oma hevonen oli Imperatorin emä Windfall Hoss.

Siihen Lehterä iski alun perin silmänsä, koska halusi nimenomaan tamman, jonka isä on Cantab Hall. Sellainen löytyi Hannu Härmälän ja Esa Lahtisen omistuksesta, ja tuttu yhteistyökumppani Pekka Korpi avusti varsan hankinnassa.

Windfall Hoss oli lupaava ja kovasukuinen, mutta ura päättyi jo aikaisessa vaiheessa.

”Tuomas Korvenoja puhuu aina nopeasta kierrosta, niin päätin astuttaa tamman Andover Hallilla”, Lehterä kertoo.

Niin syntyi hienosti menestynyt, viime vuonna siitokseen siirretty Die Kaiserin. Sen voittosummaksi jäi reilut 52 000 euroa, mutta Lehterän mukaan sillä oli lahjoja vielä parempaan uraan.

”Forssin Mika sanoi joskus, että sillä olisi aika paljon enemmän rahaa, jos sillä olisi pystynyt ajamaan kurveissa, mutta ei sillä pystynyt kuin sisärataa. Jos nosti kurvissa toiselle tai kolmannelle, meni vaikeaksi.”

Windfall Hossin toinenkin jälkeläinen Radetzky on pärjännyt mukavasti ja tienannut myös yli 50 000 euroa.

Kaikkiaan Windfall Hossin varsoi Lehterälle kuusi kasvattia, joista Imperator on neljäs, kunnes hän myi sen muun muassa Varsovan valmentajana tunnetulle Saara Mäkiselle.

”En halunnut kahta siitostammaa, koska minulla oli Die Kaiserinkin”, Lehterä perustelee. ”Windfall Hoss on minulle kuitenkin niin tärkeä hevonen, että aika hyvin saa Imperator juosta, että siitä tulisi tärkeämpi.”

Nyt siitostammana toimiva Die Kaiserin on rekisteröity Ruotsiin, mutta se asuu tosiasiassa Ranskassa. Sen ensimmäisen varsan isä on Bold Eagle, josta tamma on uudestaan kantavana. Seuraavalle syksylle oriiksi on valittu Bar Hopping.

”Ainakin ensimmäinen varsa on menossa Ruotsiin huutokaupattavaksi.”

Seuraava siitostamma on jo kasvamassa, sillä Hannu-Pekka Korven treenissä on tällä hetkellä 2-vuotias Die Zarin (Muscle Mass – Windfall Hoss).