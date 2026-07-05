Kemppitalli ja Heikki Korhonen hevoskaupoilla – "Olen tosi innostunut tästä mahdollisuudesta"

Callela Nelson johti Suur-Hollola-karsintaansa loppukurviin saakka, mutta hukkasi sitten raviaan ja jäi alakynteen rinnallaan juossutta Run For Royaltya vastaan. Tuloksena oli viides sija ja karsiutuminen finaalista, jonka voitti tallikaveri Massimo Hoist.Hetki ennen finaalia molempien omistaja Heikki Korhonen solmi Callela Nelsonista kaupan Kemppitallin kanssa. Korhoselle jäi 20 prosentin osuus hevosesta, joka muuttaa Kemppitallille Mika Haapakankaan valmennukseen.”Tosi hienoa päästä kiinni tällaiseen luokkansa jo näyttäneeseen Suomen tasolla riittävään avoimen sarjan hevoseen. Olen tosi innostunut tästä mahdollisuudesta. Vaikka pääpaino on meillä varsapuolella, on kivaa, jos on myös hyviä avoimen tason ja 75-hevosia”, Kemppitallin Kimmo Kemppi painottaa.”Lauantaina Callela Nelson haki laukkaa samassa kohtaa loppukurvissa, missä se on muutaman kerran laukannut. Mistä se johtui, sitä en lähde spekuloimaan, mutta joskus se voi olla nyansseista tai marginaalisen pienistä asioista kiinni. Käydään hevonen läpi, kun se tulee, ja aletaan treenata meidän systeemillä. Usein pelkkä paikanvaihdoskin voi vaikuttaa.”