Lahden Hevosystäväinseuran puheenjohtaja Kimmo Kemppi
Lahden Hevosystäväinseuran puheenjohtaja Kimmo Kemppi ehti Suur-Hollola-ravien isännöinnin ohessa myös hevoskaupoille.Kuva: Maisa Hyttinen
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Kemppitalli ja Heikki Korhonen hevoskaupoilla – "Olen tosi innostunut tästä mahdollisuudesta"

Suur-Hollola-ajon finaalista karsiutunut Callela Nelson siirtyi finaalin alla valtaosin Kemppitallin omistukseen.
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Kimmo Kemppi
Kemppitalli
Callela Nelson
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