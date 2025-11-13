Talvikuukausina kilpaillaan vain kengät jalassa.
Talvikuukausina kilpaillaan vain kengät jalassa.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Kenkäpakko alkaa lauantaina– aikarajasta halutaan pitää kiinni

Kenkäpakko alkaa 15. marraskuuta ja kestää seuraavan neljän kuukauden ajan. 
Julkaistu
Loading content, please wait...
kenkäpakko
Arto Hytonen

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi