Kenkäpakko alkaa lauantaina– aikarajasta halutaan pitää kiinni

Tänä vuonna aloituspäivä osuu raviviikon pääpäivälle lauantaiksi Vermoon. Vuosi sitten aloitusta siirrettiin kahdella vuorokaudella normaalia myöhemmäksi, jotta Kasvattajakruunun finaaleihin tähdänneet valjakot pystyivät halutessaan ja olosuhteiden salliessa osallistua karsintojen lisäksi myös finaaliin kengittä..”Selkeyden vuoksi pidetään sääntöihin kirjatusta aikarajasta kiinni. Ei koettu tarvetta mihinkään erityisratkaisuun tämän vuoden tai tulevaisuuden osalta”, Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytönen sanoo..Jokavuotisen kenkäpakon taustalla on hevosen hyvinvoinnin varmistaminen talvikaudella, jolloin sää- ja rataolosuhteet Suomessa ovat haastavammat. Ilmatieteen laitos ennustaa lauantaiksi pääkaupunkiseudulle kolmen asteen lämpötilaa..Vermon ratamestari Juha Keskimaunu kertoo, että olosuhteiden puolesta Vermossa olisi lauantaina ollut mahdollista ajaa kengittä. Kenkäpakon alkamiselle selkeästi määritettyä päivää hän silti pitää kaikille selkeimpänä vaihtoehtona..”Näillä keleillä radan valmistelutyöhön kenkäpakko ei vielä vaikuta mitenkään. Huonompien kelien aikaan se muodostaa raviradoille säästöä materiaalien osalta, kun kengättömyyttä ei tarvitse miettiä”, Keskimaunu kertoo..Viime lauantaina Seinäjoella ajettiin 3–4-vuotiaiden lämminveristen Kasvattajakruunu-finaalit. Tuolloin raveissa nähtiin 133 kilpailevaa hevosta, joista 35:ltä riisuttiin startissa kenkiä.