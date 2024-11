Kenkäpakko alkaa sunnuntaina – kasvattajakruunufinaalit siirtävät aloitusta

Ravihevosten kenkäpakko on alan toimijoille jo tuttu asia. Yleensä pakko on astunut voimaan niin, että 15.11. on ollut viimeinen mahdollisuus, kun kengittä ajaminen on ollut mahdollista. Tänä vuonna alkamisajankohtaa päätettiin muuttaa kahdella päivällä eteenpäin, jotta tulevana lauantaina ravattavissa Kasvattajakruunu-finaaleissa olisi mahdollista kilpailla kengittä.

Kengät täytyy olla jalassa sunnuntaista 17.11. alkaen. Kenkäpakko on kotimaassa voimassa 15.3. saakka, joten 16.3. on seuraavan kerran mahdollista kilpailla kengittä.

Kengäksi määritellään tavanomaisten kenkien lisäksi päärynä-, muovi- ja ns. idioottikenkä. Kengän voi kiinnittää nauloilla tai liimalla. Kavion pohjan pinnoitus ei ole kenkä. Kärkikenkä määritellään kesäaikana kengäksi, mutta talvella kärkikenkä ei ole kenkä, eikä se siten ole riittävä kengitys kenkäpakon aikana.