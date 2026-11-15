Kenkäpakko alkaa Teivosta – seuraavat neljä kuukautta ajetaan kengät jalassa

Taustalla on hevosten hyvinvoinnin varmistaminen. Kengän tehtävä on suojata kaviota liialta kulumiselta.

Kenkäpakko alkaa sääntöjen mukaisesti joka vuosi 15. marraskuuta. Selkeyden vuoksi kenkäpakon alkamista ei siirretä, vaikka olosuhteet jonakin vuonna sallisivat kengittä ajamisen pidempään.

Kengäksi määritellään tavanomaisten kenkien lisäksi päärynä-, muovi- ja idioottikenkä. Kengän voi kiinnittää nauloilla tai liimalla. Kavion pohjan pinnoitus ei ole kenkä. Kärkikenkä määritellään kesäaikana (16.3.–14.11.) kengäksi, mutta talvella (15.11.–15.3.) kärkikenkä ei ole kenkä, eikä se siten ole riittävä kengitys ko. ajanjaksolla. Kuvaesimerkit kengän määritelmästä löytyvät täältä.

Mikäli esittelyyn tultaessa tai esittelyn jälkeen havaitaan, ettei hevosella ole kaikki kengät jalassa, hevonen jää lähdöstä pois. Jos kilpailun jälkeen havaitaan, että hevonen kilpaili ilman kenkiä, suoritus mitätöidään, palkintoa ei makseta ja valmentajalle määrätään karkea, vähintään 300 euron sakko sekä mahdollinen ajo- tai kilpailukielto.

Teivon ravit starttaavat 15.11. kello 13.

Lähde: Suomen Hippoksen tiedote