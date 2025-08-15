Kenneth Danielsen myy Guccin Deauvillen huutokaupassa – katso esittelyvideo

Menhammar Online Sales aloittaa syksyn 1-vuotishuutokaupat tulevana sunnuntaina 17. elokuuta. Menhammarissa syntyneitä varsoja on myynnissä 51, kun Annemannan kasvattamat 10 varsaa jäävät pois.Solvalla Yearling Sale on vuorossa tiistaina 19. elokuuta, päivää ennen Solvallan huippuraveja, jolloin juostaan Margaretapokalen ja tammojen EM-kisa. Kaikkiaan 130 varsaa etsii uutta omistajaa. Hagalund Trotters myy numerolla 20 BWT Meanstreakin, joka on Propulsionin ja BWT High Voltagen tytär. International Hacienda ja Juha Saarijärvi tuovat huutokauppaan 38 Rocksteady Artistin, joka on Captain Coreyn ja Ravinen poika. Mielenkiintoinen ainakin nimensä puolesta on 13 Santtu Barosso. Se on Calgary Gamesin ja Rimini Broddan poika.Normandian Deauvillessa Ranskassa heiluu huutokauppanuija tiistaina 2. syyskuuta ei-Ranskan rekisteriin merkityille hevosille. Arqana Trotin Select European Yearling -huutokaupassa on myynnissä 61 varsaa, joista iso osa on Ruotsissa syntyneitä. Numerolla 15 myydään Ruotsiin rekisteröity Gucci. Sen isä on Father Patrick ja emä Kenneth Danielsenin derbyvoittaja Dusktodawn Boogie. Emältä löytyy menestystä myös Ranskasta, joten ostajaehdokkaita saattaa ilmaantua myös sieltä.LInkki huutokauppasivuille, joilla nähtävissä hienosti liikkuvan Guccin esittelyvideoLinkki Menhammar OnlineSales huutokauppaanLinkki Solvalla YearlingSales huutokauppaan.Dusktodawn Boogien kilpaura lopullisesti ohi – ”En ole yhtään pettynyt”