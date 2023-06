Kenneth Danielsenilla onnea ja suosikeilla epäonnea Killerin Eliitin rata-arvonnassa

Alun perin Kenneth Danielsenilta piti juosta Eliitissä vain Everlasting Boogien, mutta BWT Gazeaun jääminen kutsutuista viime hetkellä pois avasi oven kisaan myös Speedy Norwegianille. Tammaderbyn karsinnassa loistanut, mutta finaalissa epäonnisesti pussiin jäänyt 5-vuotias arvottiin Eliittiin mainiolle kolmosradalle.

Sisäpuolelta kakkosradalta matkaan kaasuttaa Vermon katsastuksesta paikkansa Eliittiin lunastanut 4-vuotias Kriterium-kolmonen Everlasting Boogie. Ruotsalaisvieras Global Classified arvottiin ykkösradalle.

Suosikit eivät olleet yhtä onnekkaita. Shackhills Twister sai radan 7 ja Felix Orlando radan 6.

BWT Gazeaun poisjäänti johtui sairastumisesta.

"Se oli köhähtänyt pari kertaa viime viikolla, niin HP päätti tähystyttää hevosen. Syvällä oli jonkin verran limaa", Gazeau Stablen edustaja Mika Sohlberg avasi poisjäännin syytä.

Killerin Eliitti päättää Killerin Kavioliiga-lauantain lähtönä 11. Kahdeksantena lähtönä ajetaan 10 000 euron ykköspalkinnolla 4-vuotiaiden suomenhevosten SHKL Cupin finaali, jossa tappiottoman Comfortin voittoputken kestävyyttä koetellaan 60 metrin takamatkalta.

Killerin Eliitti, 2140 m ryhmäajo, 1. palkinto 25 000 euroa

1 Global Classified* / Jorma Kontio

2 Everlasting Boogie / Kenneth Danielsen

3 Speedy Norwegian / Olli Koivunen

4 Edima / Niko Riekkinen

5 Mr Stahl / Tommi Kylliäinen

6 Felix Orlando / Santtu Raitala

7 Shackhills Twister / Jari Kinnunen

8 Velvet Gold / Iikka Nurmonen

9 Cream Candy / Emma Väre

10 Let's Get It Up / Hannu Torvinen

Linkki Jyväskylän 10.6. Kavioliiga-ravien lähtölistoihin