Kenneth Danielsenin talliin täyspotti karsintaillan kärkeen – Dusktodawn Boogie hurjaan tulokseen leikitellen

Ensimmäisessä Derby-karsinnassa Ari Moilasen ohjastama Too Smooth For You latasi keulaan, ja Olli Koivunen poimi paikan Speedy Norwegianin kanssa nopeasti itselleen.

Alun tarkkaillut Kenneth Danielsen lähti Dusktodawn Boogien kanssa 2. ulkoa eteenpäin ja sai luonnollisesti keulapaikan tallikaverilta sovinnolla. Lopussa Dusktodawn Boogie lähti muista irti, ja Speedy Norwegian seurasi selvällä erolla toiseksi.

Koivunen ja Danielsen olivat kaavailleet juoksunkulun nappiin etukäteen.

”Aamupäivällä soitin Kennethille ja sanoin että lähtö tulee menemään näin. Naureskeltiin lähdön jälkeen, että lähtö meni, kuten osattiin odottaa”, Olli Koivunen iloitsi. ”Kenneth tekee asioita eri tavalla kuin moni. Hän on yksinkertaisesti hevosmies, siten häntä on helpoin kuvailla.”

Dusktodawn Boogien tulos 13,5akp jäi vain kymmenyksen tammojen keskipitkän matkan SE-ajasta. Danielsenin mukaan siinä ei ollut läheskään kaikki, mitä nelivuotias olisi voinut tarvittaessa esittää, sillä hän kertoi voittajahaastattelussa, että tamma olisi mennyt 12,8-ajan niin halutessa.

Karsintavoitto tiesi Dusktodawn Boogielle 10 000 euroa.

Toisessakin karsintalähdössä tammahevonen häikäisi. Santtu Raitalan ohjastama Sahara Flames latasi keulaan, jossa veti eka kerran jenkit perässään innokkaasti muiden edellä. Tapio Mäki-Tulokkaan treenattavan veto kesti ja karsintavoitto tuli ylivoimatyyliin samalla ajalla kuin Dusktodawn Boogie vei ensimmäisen ”erän”.

Markku Niemisen tallin Time Match kipusi toiseksi, joka tiesi finaalipaikkaa.

Christa Packalén ei turhaan kehunut TotoTV:n ennakkokommenteissa Kiikku's Giantin viimeistelyjä, sillä ruuna vei kolmannen karsinnan nimiinsä räväkällä loppuvedollaan.

Hannu Torvisen ohjastama Kiikku's Giant matkasi 2. sisällä Magic Madonnan takana. Loppukurvissa Torvinen passaili, Korpi pyrki ajamaan alta pois, mutta Kiikku's Giant tuli loppua selvästi parhaiten ja voitti helposti.

Magic Madonna piti selvällä erolla hopealle.

Vermon seurantajuttua päivitetään lähtöjen myötä.