Vincennesin ravit
Kenzo Benois ja Santtu Raitala. Kuva: Mia Mäki-Maunus
Uutiset

Kenzo Benois jäi palkintosijojen ulkopuolelle

Antti Ojanperän valmentama Kenzo Benois juoksi torstaina Vincennesissä montélähdössä Pierre Yves Vervan ratsastamana.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Vincennes
Fellow Wise As
Kenzo Benois
Antti Ojanperä

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi