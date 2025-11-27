Kenzo Benois jäi palkintosijojen ulkopuolelle

Kenzo Benois kilpaili ensimmäistä kertaa montéssa. Se ravasi pitkään kärkihevosten tuntumassa neljäntenä, viidentenä ja sinnitteli lopussa kahdeksanneksi. Sijoitus oli ensimmäinen ilman palkintorahaa. Kenzo Benois juoksi tuloksen 14,6/2200.Benjamin Rochardin ohjastama Kheops Dore nousi kärkiporukkaan loppukaarteessa. Bird Parkerin 5-vuotias poika puolsi maalisuoralla ulospäin, mutta eteni 18 450 euron voittoon ajalla 13,1/2200. Estelle Dessantre valmentaa.Vincennesin iltapäivä alkoi 4-5-vuotiaiden lähdöllä. Fellow Wise As kilpaili kolmannen kerran Nicolas Baziren valmennuksesta. Maharajahin 4-vuotias poika näytti jälleen luokkansa. Se rymisteli kärkeen maalisuoran alkupuolella ja paineli 31 950 euron voittoon ajalla 10,9a/2100.Fellow Wise As muistetaan viime vuoden Elitloppet-sunnuntailta, jossa se voitti Alessandro Gocciadoron valmennuksesta Treåringselitenin ja miljoonan kruunun ykkösen. Örjan Kihlström ajoi.Team Ojanperän värit ovat jälleen esillä huomenna Vincennesissä. Santtu Raitalan ajama Goodwin Zet starttaa takarivistä 2100 metrin autolähdössä.Tulokset ja video Kenzo Benoisin lähdöstäLähtölistat Vincennesin perjantain raveihin, Goodwin Zet lähdössä 4.Täydellisen lauantain jälkeen Antti Ojanperä toivoo kilpailumahdollisuuksia Ranskassa