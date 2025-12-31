Kenzo Benois kolmas Vincennesissä ja jossiteltavaa jäi – "Ostettiin myös uusi hevonen"

Kenzo Benois juoksi 5-vuotiaiden lähdössä, jonka voittaja sai 16 200 euroa. Gabriele Gelormini onnistui hienosti ranskalaisessa voltissa, ja Kenzo Benois painui keulaan. Gelormini luopui johtopaikasta, kun lähdön suosikki Kessero eteni rinnalle.Eric Raffin ajoi tasaista 14-vauhtia kärjessä, ja Kessero paineli voittoon ajalla 14,9/2850. Karo Dairpet kiri niukasti kakkoseksi. Kenzo Benois tuli maaliin voittajan selässä, ja voimia näytti jäävän varastoon. Team Kenzon omistama Django Riffin poika jäi maalikuvassa kolmanneksi ajalla 15,0/2850. Kenzo Benois näytti, että se riittää mainiosti myös Ranskan lähdöissä. Kolmossija toi 5 040 euroa."Kenzo oli hyvä kolmas. Kuski sanoi, että vähän jossiteltavaa jäi, kun ei päässyt sujuvasti tulemaan lopussa. Yritämme vielä saada Kenzoa juoksemaan suoremmassa, niin tulosta tulee varmasti lisää", Antti Ojanperä kertoi."Ostimme eilen uuden hevosen. Se on 3-vuotias Ready Cashin poika Meursault, joka on ollut Philippe Allairen valmennuksessa. Sillä on pari voittoa, mutta myös laukkastartteja. Eilen ajettiin myyntilähtö, ja siitä ruuna ostettiin meille. Sen voittosumma on hieman alle 30 000 euroa."Ojanperän tallin Combat Fighter on ilmoitettu sunnuntaiksi ja Goodwin Zet maanantaiksi. "Goodwin Zet pääsee varmaan mukaan, ja pienet mahdollisuudet on myös Combat Fighterilla."Tulokset ja video LeTrotin sivuilta.Antti Ojanperän tallin ravivuosi päättyy 31.12. kello 15.33 – Kenzo Benois mukana Vincennesissä