Antti Ojanperä tallin ravivuosi päättyy 31.12. kello 15.33 – Kenzo Benois mukana Vincennesissä

Kenzo Benois on mukana keskiviikkona, Combat Fighter on ilmoitettu mukaan sunnuntaille ja Goodwin Zet maanantaille.
