Antti Ojanperä tallin ravivuosi päättyy 31.12. kello 15.33 – Kenzo Benois mukana Vincennesissä

Antti Ojanperän tallin hevoset olivat joulun alla karanteenissa naapuritallin influenssan myötä, mutta uudenvuodenaattona Kenzo Benois on tositoimissa Vincennesissä iltapäivän viidennessä lähdössä. Se starttaa Suomen aikaa kello 15.33."Kenzo Benois on tuntunut hyvältä harjoituksissa. Tiistaina se käytettiin vielä valjaissa ja varmistettiin vain, että kaikki on mallillaan. Se ei ole päässyt maakunnan lähtöihin mukaan, mikä on vähän yllättänyt, mutta Vincennesin lähtöön hevonen pääsi. Lähtö on ihan mielenkiintoinen, sillä vaikka taso on kova, niin tällä kertaa ei välttämättä ole ihan mitään 'maailmanmestareita' mukana. Tietysti menestyminen on pääradalla tiukassa", Ojanperä myöntää.Gabriele Gelormini ohjastaa hevosta 2850 metrin tasoitusajossa, jossa ykköspalkinto on 16 200 euroa. Ojanperä on ilmoittanut tuleville päiville myös kaksi muuta hevosta."Combat Fighter on kovassa iskussa, mutta on hyvin epävarmaa vielä, pääseekö se mukaan sunnuntain lähtöönsä. Goodwin Zet puolestaan jatkaa maanantaina, ja sen pitäisi ilman muuta päästä mukaan. Molemmilla on treenien perusteella kunto kohdillaan, mutta täällä tilanteet muuttuu nopeasti", Ojanperä päättää.