Kenzo Benois treeniin pohjoiseen sille tutulle ihmiselle – "Kiitollinen tästä mahdollisuudesta"

Lauantaina Jokimaan T75-studiolähetyksessä ulostulleessa haastattelussa Antti Ojanperä mainitsi siirtäneensä viisi hevosta pois tallistaan hallitsevan ravikuningas Pron valitettavan poismenon myötä.Yksi näistä viidestä hevosesta on Kenzo Benois, jonka matka Pihtiputaalta jatkui Rovaniemelle muuttaneen Miia Pulkkasen treeniin. Pulkkanen hoiti Kenzo Benoista hänen työskennellessään vielä Ojanperällä.”Todella hienoa, että aloitteleva valmentaja saa tällaisen hevosen talliin. Olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta”, Pulkkanen aloittaa.Kenzo Benois on kilpaillut urallaan 38 kertaa statistiikalla 15–3–3. Voittosumma 10,9-aikaisella ruunalla on liki 70 000 euroa.”Varmasti aika pian sillä ruvetaan minulta käsin kilpailemaan, kunhan hevonen ensiksi vähän kotiutuu. Erityisesti Bodenin lähdöt kiinnostavat”, Pulkkanen sanoo.Kesän jälkeen takaisin Rovaniemelle palannut Pulkkanen kertoi syyskuussa Hevosurheilulle aloittaneensa oppisopimuksella eläintenhoitajaopinnot Rovaniemen Eläinklinikalla. Valmennustoimintaa hän on käynnistellyt Mäntyvaarassa vuokraamalla karsinoita.”Valmennushommaa teen muiden töiden ohella, mutta oikein hyvin hommat ovat lähteneet käyntiin. Painetaan pitkää päivää”, hän toteaa..Äänessä vuoden 2024 hevosenhoitaja Miia Pulkkanen – "Oli oikein kiva ja opettavainen kesä Urjalassa"