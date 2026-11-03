Combat Fighter ja Santtu Raitala
Kenzo Benois on menestynyt mukavasti myös Toto75-tasolla.Arkistokuva: Mia Mäki-Maunus
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Kenzo Benois treeniin pohjoiseen sille tutulle ihmiselle – "Kiitollinen tästä mahdollisuudesta"

6-vuotiaalla ruunalla tähdätään erityisesti Bodenin hyväpalkintoisiin lähtöihin.
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Miia Pulkkanen
Kenzo Benois