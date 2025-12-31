Kertun käsittelyssä hevoset ovat saaneet avun niin Suomessa kuin Yhdysvalloissa.
Kertun käsittelyssä hevoset ovat saaneet avun niin Suomessa kuin Yhdysvalloissa. Kuva: Anu Leppänen
Kerttu Helysen Good Morning S.P. kotiutunut Ouluun – keväämmällä starttiin

Good Morning S.P. saapui Suomeen ennen joulua.
Olavi Lindgren
Kerttu Helynen
Good Morning S.P.

