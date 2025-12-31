Kerttu Helysen Good Morning S.P. kotiutunut Ouluun – keväämmällä starttiin

Kerttu Helysen itsenäisyyspäivänä Traveran huutokaupasta 110 000 kruunulla ostama 3-vuotias Good Morning S.P. saapui 18.12. Suomeen ja jatkoi 20.12. Ouluun Inkoosta, missä Olavi Lindgren vietti 2 kuukautta opettamassa Jukka Grönforsin varsoja. Kotiutuminen on tapahtunut hyvin.”Toimiva, miellyttävä, käytökseltään täysi kymppi”, Kerttu Helynen kuvailee hankintaansa.Italiassa syntynyt tamma on startannut urallaan 12 kertaa ja voittanut kolmesti – viimeksi elokuussa Frode Hamren valmennuksesta Bjerkessä. Sen voittosumma on vajaat 8000 euroa ja ennätys 14,5.”Ajellaan 2–3 kuukautta pohjia ja aletaan sen jälkeen starttailla”, Olavi Lindgren suunnittelee.Kerttu Helysen toinen 4-vuotiaaksi kääntyvä Boysan Garde (Day Or Night In) on koelähtövalmis. Lisäksi hän odottaa keväällä syntyväksi kahta varsaa: toista Propulsionista ja omasta Yosemite Kempistä, toista Volume Eightistä ja Kari Grönforsin Thrivesta.