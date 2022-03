Kesän tuntua Kuopion avoimessa ryhmässä – Martin de Bos debytoi Suomessa

Lähdössä riittää mielenkiintoa, sillä Don Williams päättää sairaslomansa ja Next Direction avaa kautensa. Taistoa höystävät mm. kohunousukas Just A Flirt, ensi kertaa Ossi Nurmoselta kilpaileva Martin de Bos ja jo lupaavasti Suomessa aloittanut Benjamin Evo.

”Martin de Bos tuntuu kotona ihan täydelliseltä: hyvin treenattu, kovassa kunnossa ja terve. Silti taulu on sekaisin, joten on jännä nähdä, mitä se startissa tekee. Lähtöpaikka (rata 6) on ihan kohtalainen, mutta sitäkään en tiedä, miten se auton takaa lähtee”, Ossi Nurmonen pohtii.

Luokan riittävyydestä hänellä ei ole epäilystä.

”Hevonen on mennyt kymppiä Ranskassa ja voittanut Vincennesissä, mutta siitä on tietysti jo aikaa.”

H.V. Tuuria ja Stalloneakaan ei tarvitse odotella radoille enää pitkään.

”Stallonen olisin itse asiassa ilmoittanut jo Kuopioon, ellei se olisi joutunut viime viikolla penisilliinikuurille. Kokeilin sitten hiitata H.V. Tuuria sillä mielellä, josko olisin ilmoittanut sen Kuopioon, mutta ihan niin vetreältä se ei vielä tuntunut. Stallone aloittaa varmaan kahden viikon päästä Joensuussa ja H.V. Tuuri samoihin aikoihin”, Ossi Nurmonen suunnittelee.

