Kesäravit-liite nyt vapaasti luettavissa
Suomen kesä on lyhyt ja kiihkeä, mutta aina odottamisen arvoinen. Nyt odotus on taas hetkeksi ohi, kun joutui armas aika ja kesäravikausi on käsillä. Sen kunniaksi löydät nyt tämän viikon Hevosurheilun välissä ilmestyneen Kesäravit-liitteen vapaasti luettavana näköislehdistä.
Pääset lukemaan liitteen täältä.
Liitteestä löydät muun muassa kesän suurkilpailujen tapahtumatiedot. Huippu-urheilun ystävillähän kesä sujuu noin kahden viikon sykleissä. Juhannuksena Härmä kokoaa Pohjoismaiden parhaat kylmäveriset ottelemaan Nordic Kingiin, ja yleisöä hemmotellaan samalla sekä huvipuistolla että juhannusfestareilla.
Kaksi viikkoa myöhemmin parhaat Suomessa syntyneet hevoset ottavat yhteen Suur-Hollola-viikonloppuna, jossa yleisö pääsee huippuraviurheilun lisäksi nauttimaan iltajuhlista sekä perjantaina että lauantaina.
Samalla kolmen päivän ja kahden illanvieton konseptilla jatketaan kaksi viikkoa myöhemmin Mikkelissä, jossa mailerit yrittävät jälleen rikkoa ennätyksiä. Jatkoa saadaan vielä elokuussa, kun Kymi GP tuo kansainväliset huiput Kouvolaan.
Elokuun alussa kaikki kynnelle kykenevät suuntaavat tietysti Tampereen suuntaan. Kuninkuusravien tenho ei ole laantumaan päin, vaan vuodesta toiseen eri paikkakunnilla kiertävä suomenhevosen juhla kokoaa raviyleisön lisäksi satunnaisemmatkin ravikokijat katsomaan, kuinka oman hevosrotumme parhaimmisto taistelee kirkkaimmasta kunniasta. Kesäravit-liitteesä löydät esimerkiksi ohjeet paikalle saapumiseen.
Ja koko kesän ajan kesäradoilla kisataan maanläheisesti paikallisemmasta kunniasta areenoilla, joiden tunnelma hakee vertaistaan. Kesäravit-liite antaa vinkit myös kesäratojen tarjontaan tutustumiseen.