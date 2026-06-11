Kesäravit-liite nyt vapaasti luettavissa

Suomen kesä on lyhyt ja kiihkeä, mutta aina odottamisen arvoinen. Nyt odotus on taas hetkeksi ohi, kun joutui armas aika ja kesäravikausi on käsillä. Sen kunniaksi löydät nyt tämän viikon Hevosurheilun välissä ilmestyneen Kesäravit-liitteen vapaasti luettavana näköislehdistä.

Pääset lukemaan liitteen täältä.