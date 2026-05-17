Kesäravikausi alkaa sunnuntaina Powerparkista
Kesäravikausi käynnistyy sunnuntaina 17. toukokuuta, kun Härmän Powerpark aloittaa ravikautensa. Tulevana kesänä Powerparkin radalla kilpaillaan viisi totoravipäivää.
Ratamestari saapui kauden avausraveja varten töihin keskiviikkona.
”Joku aika sitten rataa jo vähän lanailtiin talven jälkeen. Hyvin rata oli talvehtinut. Uria ei ollut tullut lainkaan”, raviradan asioita hoitava Emilia Lillbacka kertoi alkuviikolla.
Kauden avausraveihin hevosia ilmoitettiin 133, joista kasaan nousi yhdeksän lähtöä.
Valmentajaliigan voittaja palkitaan Powerparkissa jo viidettä vuotta peräkkäin järjestettävässä Unico Cupissa. Kauden voitokkain valmentaja pääsee kauden päätteeksi valitsemaan itselleen moottoroidun parisängyn. Aikaisempina vuosina kamppailu liigavoitosta on venynyt aina kauden päätösmetreille.
”Unico Cup on meillä kauteen hauska ja kiva lisä. Kisassa on ollut aina loppuhetkillä myös hauskaa ja hyväntahtoista nokittelua liigavoitosta kamppailevien valmentajien kesken.”
Powerparkin ravikauden päätapahtuma Nordic King ajetaan taas perinteiseen malliin juhannuksena 19.–20. kesäkuuta.
”Kevään korvalla huippuhevoset ovat taas pikku hiljaa palanneet kilparadoille. Mielenkiinnolla niiden suorituksia seuraa kotimaassa sekä Ruotsin ja Norjan puolella. Mukavaa aikaa tämä on, kun juhannusta saa taas alkaa kunnolla valmistelemaan.”