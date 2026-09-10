Yleisöä Kokemäen kesäradan juhannusraveissa
Kokemäellä juhannusravit vetävät yleisöä.Arkistokuva: Jarno Unkuri
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Kesäravikausi onnistuneesti pakettiin – 25 kesärataa ajoi yhteensä 44 ravipäivää

Kesäraveissa sää vaikuttaa ratkaisevasti tapahtuman yleisömäärään. Kokemäen juhannuslauantai keräsi radan varteen hellekelissä peräti 3472 silmäparia.
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kesäravit
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