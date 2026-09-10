Kesäravikausi onnistuneesti pakettiin – 25 kesärataa ajoi yhteensä 44 ravipäivää

Kokemäen ohella toinen perinteikäs kesärata Riihimäki piti pintansa. Syyskuussa 2024 Riihimäen Raviseuran puheenjohtajana aloittanut Tiina Vuotila piti kautta positiivisena..”Riihimäen ravivuosi totoravipäivien osalta oli hyvä, mutta ei ihan kiitettävä. Kesä- ja heinäkuun raveissa oli ravipäivinä sateen uhkaa ja välillä satoikin. Se tietysti vaikutti yleisömäärään, mutta elokuun raveissa oli yleisöä mukavasti. Vuonna 2025 yleisömäärämme oli 6764 ja tänä vuonna raveissa kävi 5987 ihmistä. Palaute kilpailijoilta ja yleisöltä oli voittopuolisesti positiivinen, ja iso talkooporukka mahdollisti hyvän tuloksen”, Vuotila kommentoi..Puheenjohtajan on mahdoton arvioida, kuinka moni äänesti jaloillaan esimerkiksi sen vuoksi, että Veikkaus luopui totokoneista kesäraveissa..”Siitä saatiin palautetta, mutta ehkä vähemmän kuin mitä odotettiin. Ihmiset saattoivat tiedostaa, ettei totokoneiden poistuminen ollut radan päätös, mutta osa jäi varmasti kotiin. Hyvää oli suomenhevosille tarjottu ns. joululahjaraha. Riihimäen suomenhevoslähdöissä oli erityisen hyvä täyttöaste. Toivoisin, että tästä kannustimesta pidettäisiin kiinni. Kylmäveristen kilpailumahdollisuuden evääminen ei meillä juurikaan näkynyt.”.Riihimäki on aktiivinen toimija myös ravitapahtumien ulkopuolella, mikä luo hyvän pohjan toiminnalle..”Riihimäellä on noin 10 harjoitusravipäivää kesäisin. Harrastajilta ja ammattilaisilta aina 40–55 hevosta mukana. Ensi vuonna ravikesään kuuluu työhevosmestaruudet, joka on mukava lisä. Vuonna 2028 raviseura täyttää 100 vuotta. Puuhaa riittää”, Vuotila kommentoi..Keski-Pohjanmaalla sijaitseva Kannus järjesti kesäravinsa 30. elokuuta. Kannuksen Keskusravirata Oy:n toimitusjohtaja Kirsti Sääluoto piti pienen porukan ponnistusta onnistuneeksi..”Kaikki meni tänä vuonna oikein mukavasti”, Sääluoto kiittelee. ”Sille ei voitu mitään, ettei sää suosinut, sillä juuri kello 10–11 satoi aika lailla. Yleisöä tuli paikalle silti 400–450, ja ehkä muutama sata enemmän olisimme saaneet aurinkoisella kelillä. Koskaan ei ole kuitenkaan tullut niin paljon positiivista palautetta kuin tällä kertaa tuli.”.Somessa tutuksi tullut Heppatopi (Toivo Säily) väritti ensikertalaisena voittajahaastatteluita..”Hänestä tykättiin. Volttipaikkoja ja molempia kurveja on levennetty, ja rataa on muutenkin laiteltu paremmaksi. Radan kunnosta, siisteydestä ja ystävällisyydestä tuli positiivista viestiä. Isto Hakala oli hoksannut Kannuksen vaakunassa noitarummun vasaran, ja hän ehdotti meille noitavivahteista minuuttibiisiä. Mainonta etukäteen onnistui myös hyvin”, Sääluoto arvioi..Kannuksen tunnusluvut ovat muutaman hankalamman vuoden jälkeen nousussa. Raveissa juostiin 10 lähtöä, ja ennen poisjääntejä mukana oli 112 hevosta..”Valjastuspaikkoja riittäisi isommallekin porukalle, alueella on hyvin tilaa ja onhan se selvä, että rataremontin myötä on mahdollisuus saada raveihin enemmän hevosia. Muistan yhdet ravit muutaman vuoden takaa hyvin, kun rata ei yksinkertaisesti kestänyt vettä. Avoimiin sarjoihin olisi saanut tulla muutama hevonen lisää, mutta olin tyytyväinen hevosmäärään.”.Sääluoto sanoo, että Kannus voisi ottaa toisen ravipäivän ajettavakseen..”On mahdollista, että ajamme vielä syksyllä paikallisravit. Pienellä porukalla tätä kuitenkin tehdään, sillä meillä on vain viisi ihmistä talkooväkenä raveja järjestämässä. Oli mahtava homma, että kolme radankäyttäjää tarjoutui auttamaan yhtenä päivänä. Lähiratojen toimihenkilöt mahdollistivat itse ravipäivän.”.KesäravitSuomessa on 25 kesärataa, joista peräti 16 ajaa vain yhden ravipäivän.Sää vaikuttaa ratkaisevasti tapahtuman yleisömäärään.