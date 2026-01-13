Keskiviikon Hevosurheilu nostaa esiin sekä menestyjät että voitottomat
Miten kovat pakkaset vaikuttavat hevosiin? Siihen vastaa eläinlääkäri Antero Tupamäki.
Entä millaista on, kun oma hevonen ei voita lähtöjä? Moni ravuriura on jatkunut pitkään siitä huolimatta. Hevosurheilu esittelee jutussa raviratojen työmyyriä, joiden arvoa ei mitata voittojen määrällä.
Suomessa uransa aloittaneen, mutta Ruotsin kautta Ranskaan asti kilpailemaan päätyneen King Colen uran numerot ovat vakuuttavat. Kaikessa hiljaisuudessa uransa päättäneen kestävyysjuoksijatyyppisen ruunan tarina kertoo päätösten oikeasta ajoittamisesta.
Montén teräsnaiset -artikkeli avaa Seija Myllyharjun, Susanna Visurin ja Heli Perkiön kautta, millaiselta monté tuntuu korkeammalla iällä.
Neuvontajutussa vuorossa on tallin ensiapu. Mikä on kaikkein tärkeintä odottamattoman sattuessa?
Lehdessä mukana myös ponivuoden 2025 tilastot ja kertomus Sonja Kallioisen keppihevostallista, harrastuksesta kun tuli työ, joka kasvoi yritykseksi asti.
Tilaa Hevosurheilu tästä osoitteesta: https://kauppa.hevosurheilu.fi/hevosurheilulehti/