Keskiviikon Hevosurheilussa gaalahumua, Prix d’Amérique ja Kuukauden henkilö

Kuukauden henkilönä esitellään paluumuuttaja Marko Korpi, joka valmentaa Ruotsin vuosikymmenen jälkeen nyt Jokimaalla.

Joko monessa maassa asunut Marko Korpi on löytänyt kotinsa? Millaista on kuulua legendaariseen ravisukuun? Mitä hän odottaa Journey-tallin hevosilta Suomessa? Miksi tallin hevosia ei ole vielä nähty kilparadoilla?

Viime lauantaina juhlitussa Ravigaalassa vuoden 2025 parhaat raviurheilijat ja hevoset saivat palkintonsa. Hevosurheilu palaa tunnelmiin kuvin ja haastatteluin.

Pariisin talvimeeting huipentuu sunnuntaina Prix d’Amériqueen. Lähtölistat valmistuvat torstaina, mutta ennakkospekulaatiot käyvät jo nyt kuumana. Elitloppet-voittaja Go On Boy on vedonlyöntitoimistojen suosikki, mutta se saa kovan haasteen myös pikkuveljeltään Josh Powerilta. Oman mausteensa tuovat kisaan myös ruotsalaiset Redénin hevosten johdolla.

Yhteishaku alkaa pian ja Hevosurheilun koulutusteemassa haastatellaan tällä kertaa aikuisopiskelijana kengittäjäksi kouluttautunutta Teemu Pääkköstä. Opiskelu kannattaa aikuisenakin.

