Keskiviikon pääpeliksi Toto75 – "Luotamme perinteiseen ravien kuningaspeliin"

Veikkauksen Toto-pelien pääkohteet ovat Suomen ravien keskiviikko ja lauantai. Lauantaista 1.11. eteenpäin Veikkauksen Toto-pelien viikon pääpelimuodot ovat keskiviikon ja lauantain Toto75-kierrokset.

"Keskiviikko on lauantain rinnalla suomalaisten raviurheilijoiden ja yleisön perinteinen pääpäivä. Myös asiakkaamme ovat toivoneet Toto75-peliä keskiviikoille Suomen raveihin, ja pääsemme toteuttamaan tämän muutoksen marraskuussa", Veikkauksen Toto-pelien tuoteryhmäpäällikkö Juha Ahjolinna kertoo.



Samalla myös Toto75-pelin jackpotkäytäntöä muutetaan siten, että jos keskiviikon Toto75-kierroksella jää jakamattomia voittoluokkia, ovat ne jackpotissa heti saman viikon lauantaina.

"Jackpotin jakaminen heti seuraavalla kierroksella on selkeää. Lisäksi jos tulee peräkkäisiä helppoja tai vaikeita kierroksia, voi syntyä suuria jackpoteja. Tämäkin on myös asiakkaidemme toivoma muutos."



Veikkauksen kanavissa niin TotoTV-tuotteen, markkinoinnin kuin sisältöjen osalta suurimmat toimenpiteet kohdistetaan keskiviikon ja lauantain Toto75-kierroksiin.

Toto75-peli on Suomen ravien perinteinen ykköspelituote, jossa veikataan seitsemän peräkkäisen ravilähdön voittajaa. Myös kuusi tai viisi oikein -tuloksilla voi voittaa. Keskiviikkoisin ja lauantaisin nähdään viikoittain tasokkaimmat lähdöt Suomen raveissa.

"Luotamme perinteiseen ravien kuningaspeliin. Mielestämme Toto75 on paras vaihtoehto Suomen ravien pääpäiville keskiviikolle ja lauantaille nyt ja myös tulevassa lisenssimarkkinassa", Juha Ahjolinna sanoo.

Raviurheilussa pelaamisella ja urheilulla on erityisen kiinteä yhteys.

"Meille on tärkeää edistää Suomen raviurheilun kiinnostusta mielenkiintoisena pelituotteena ja lajina, jota asiakkaamme haluavat seurata ja lyödä siitä vetoa. Myös ravivalmentajat, hoitajat ja hevosten taustajoukot ovat tottuneet kilpailemaan keskiviikkoiltaisin ja lauantai-iltapäivisin. Alkukesän Suomen Hippoksen Toto75-kierrosten kokeilujakso perjantai-iltaisin ei tuottanut hyviä tuloksia."

Ensi vuonna suomalaisissa ravikalenterissa tulee olemaan vähemmän torstairaveja, joten Veikkaus haluaa lisätä panostuksia perinteisen ravi-illan keskiviikon Toto75-kierroksiin. Suurin osa keskiviikkoisista Toto75-kierroksista järjestetään Vermossa. Lauantaisin Toto75-kierros järjestetään vaihtuvilla raviradoilla eri puolella Suomea.

Veikkauksen TotoTV välittää katsojille suorina lähetyksinä kaikki suomalaiset ravilähdöt, jotka ovat Toto-pelien kohteena. Lisäksi keskiviikkoisin ja lauantaisin sekä suurkilpailuista toteutetaan paikan päältä suositut TotoTV:n asiantuntijastudiolähetykset, joissa eletään mukana hetkissä raviradoilla ja lähetyksissä vierailee mielenkiintoisia raviurheilijoita.

Lähde: Veikkauksen tiedote