Need'em ja Iikka Nurmonen
Need'em oli yksi Suurmestaruusajon karsintavoittajista.Kuva: Maisa Hyttinen
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Keulapaikka oli valttia Suurmestaruusajon karsinnoissa

Finaali ajetaan Kriterium-lauantaina 25 000 euron ensipalkinnolla.
Julkaistu
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Suurmestaruusajon karsinnat
Amazing Player
Dozen Of Oysters
Need'em
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