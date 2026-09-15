Keulapaikka oli valttia Suurmestaruusajon karsinnoissa

1. Suurmestaruusajon karsintaAmazing Player lähti tutun rivakasti ja otti johtopaikan haltuunsa. Steady And Quick sai ykkösradalta paikan sen selästä ja Com Milton seurasi kolmantena sisäradalla. Consalvo jäi toiselle radalle vaille vetoapua.Avauskierros mentiin ainoastaan 15,5-kyydillä, joten toisella tuhannella tahti tiivistyi. Keulahevonen irtosi lopussa omille teilleen 11-lopetuksen pääteeksi. Steady And Quick seurasi kunnioittavan välimatkan päässä kakkoseksi. Finaalipaikan nappasivat myös 3.ulkoa sujuvasti edennyt Kurri Jari Boko sekä sisärataa pitkin sukkuloinut Com Milton. 2. Suurmestaruusajon karsintaStar Photo S ja Need’em ampaisivat sisäradan paikoilta odotetun liukkaasti matkaan. Jälkimmäinen nappasi johtopaikan, ja sen jälkeen vauhtia otettiin reilusti pois. 12,5-vauhtisen ensimmäisen puolikkaan jälkeen kierroksen väliajaksi kuulutettiin 16,5. Arctic Emerald juoksi toisen radan veturina.Lopussa painettiin kaasua, ja viimeinen 500 metriä pamautettiin kerrassaan 07-vauhdilla. Tämän myötä takahevoset olivat helisemässä, eikä Need’em ollut loppusuoralla yllätettävissä. Combat Fighter teki umpirehdin kirin 3.ulkoa ja punnersi kakkoseksi. Sitä kirissä seurannut Diamond Truppo teki niin ikään vahvan kirin.Callela Ikaros kahmaisi neljännen finaalipaikan. Star Photo S:n ravi hajosi loppukurvissa ja se sortui laukalle. 3. Suurmestaruusajon karsintaKolmaskin Suurmestaruusajon karsinta noudatti edellisten kaavaa. Ensimmäisellä tuhannella tempo ei päätä huimannut, mutta toinen kierros tultiinkin vauhdilla.Kärkipaikalle täräyttänyt Dozen of Oysters teki keulasta, mitä tahtoi ja lopetteli 08,5-vauhtia. Corazon Combo seurasi johtavan takaa kakkoseksi. Dundee As lepatti 3.ulkoa viimeiset 700 metriä 08,3-kyytiä, mutta ei ehtinyt kuin kolmanneksi. Jarel Boko sinnitteli keulahevosen rinnalta viimeiselle finaalipaikalle.Pelihevosiin lukeutunut Goodwin Zet jäi voimat tallella pussiin viidenneksi.