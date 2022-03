Keulapaikka vaihtui useaan kertaan – ranskalainen voima puri

Kilpailun alkuvaiheessa johdossa käväisi monta hevosta, kunnes pelisuosikki Lex Legacy eteni etusuoralla piikkipaikalle. Näin ollen sen takana juosseelle Goncourt Dairpertille lankesi paikka toisella radalla ilman vetoapua. Panu Ahosen ohjastama ranskalaisori näytti kalkkiviivoilla vahvuutensa ja runttasi niukkaan, mutta varmaan voittoon.

”Goncourt Dairpert on rehti hevonen”, valmentaja Rainer Björkroth kuvaili. ”Tämän illan esitys oli vallan mainio ja odotinkin siltä jotakin tällaista. Ori ei oikein onnistunut Ranskan turneellaan toissa talvena, ja sillä on ikäisekseen pieni voittosumma. Siinä on kuitenkin hevosta, ja kun terveyspuolikin on kohdallaan, uskon sen kehittyvän vielä ihan jonkin verran”

”Sisukkuus on Goncourt Dairpertin paras ominaisuus ja lähtönopeuttakin on tullut hieman lisää. Pitkät matkat käyvät sille parhaiten.”

