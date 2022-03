Kevät ja kolmoset – historian suurin Hevosurheilu esittelee ammattivalmentajien 3-vuotiaat

Vuoden odotetuin Hevosurheilu sisältää Kolmevuotisteeman. Ikäluokan 2019 lämminveriset ovat yhden talven tekeentyneempiä ja kilparadat kutsuvat monia aloittelevia kolmevuotiaita auringon alkaessa paistaa korkeammalta. Mitä A- ja B-lisenssivalmentajat kertovat kolmevuotiaistaan? Miten ovat sujuneet tappiottoman Corazon Combon treenit? Vieläkö Tetrick Wania on Suomessa? Kuinka treenaavat Tapio Perttusen ikäluokkatoivot, entäpä Markku Niemisen? Lue lisää Hevosurheilusta.

Kaviokuume eli laminiitti on satoja, jos ei tuhansia vuosia tunnettu sairaus, jonka syyt ovat vielä tuntemattomia. Vaikka tiedämme hyvin tarkasti sen aiheuttamat muutokset kaviossa, emme tiedä miten pysäyttää tai ennaltaehkäistä sitä. Kengityssepät Caroline Kempf ja Jussi Hurmola sekä eläinlääkäri Annina Kokkonen kertovat kavion verenkierrosta, kaviokuumemuutoksista ja niiden tutkimisesta ventogrammin avulla.

Komeaan lentoon lähtenyt Wonder Of You on isän ja tyttären, Risto ja Liisa Rouhiaisen, yhteinen projekti. Se tuli Rouhiaisten omistukseen syksyllä 2019 loukattuaan takajalkansa hankositeen. Ruuna oli pärjännyt nelivuotiskaudellaan mukavasti ja kahdeksasta startista peräti viisi se oli voittanut. Viisivuotiskausi oli ollut hajanaisempi ja päättyi loukkaantumiseen. Risto Rouhiainen ei siis tyttären ideasta varsinaisesti innostunut. Edessä olisi kuntoutusprosessi, ja tytär joutui maanittelemaan isäänsä.

”Hän epäili, että mitenköhän hevosen psyyke kestää. Että tuleeko siitä enää kilpahevosta”, Liisa Rouhiainen kertoo.

Mutta tulihan siitä. Lue Hevosurheilusta, miten.

Hevosurheilun ratsastuksessa paneudutaan hevosen motivoimiseen. Kouluratsastaja Stella Hagelstam, eläintenkouluttaja Minna Tallberg ja esteratsastaja Salla Varenti kertovat, kuinka he motivoivat hevosia ja mitä sillä voi saavuttaa.

Tornion nuorisogaala keräsi viime vuoden menestyneet poniraviurheilijat yhteen. Lue tunnelmat Hevosurheilusta!

