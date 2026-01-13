Jonna Irri valmentaa Uumajassa
Jonna Irri ja Taneli Säde jatkavat K.F.C.Soxin valmentajina.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

K.F.C.Sox Traveran kallein – "Jää meille edelleen treeniin"

Travera aloitti huutokauppakauden 2026 lauantai-iltana. Jonna Irrin valmentama K.F.C.Sox nousi huutokaupan kalleimmaksi.
