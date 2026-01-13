K.F.C.Sox Traveran kallein – "Jää meille edelleen treeniin"

K.F.C.Sox päätti hienosti sujuneen kauden 2025 kahteen voittoon. Niistä viimeisin tuli joulupäivänä Uumajassa, jossa Sami Lehtisen ja Anssi Liitoksen Bold Eaglen poika vei T85-lähdön. Viime kausi toi viisi voittoa ja 334 500 kruunua palkintorahaa. K.F.C.Soxin hinta nousi 220 000 kruunuun. Ostaja oli Lerstenen Förvaltning AB."K.F.C.Sox jää meille edelleen treeniin. Hienoa, että Lerstenen-yhtiö satsaa hevosiin. Meillä on nyt kolme heidän hevostaan, kun Daybreak Dream tuli viime viikolla talliin. Il Capitano Mearas on myös heidän. Lerstenen on omistanut ja omistaa hevosia myös Peter "Foppa" Forsbergin kanssa, niitä kimppahevosia ei ole meillä, mutta nimet Diamanten, Sir Alex ja Global Caps ovat ainakin tuttuja Ruotsin raveja seuraaville", Jonna Irri kertoi.Kemppitalli tarjosi myyntiin seitsemää siitostammaa. Neljästä ei tullut tarjouksia. Amos Gingerich osti Victoria's Kempin 10 000 kruunulla. Nice Kempin hinta oli 18 000 kruunua ja Bravo Kempin 10 000 kruunua, niiden ostajat halusivat pysyä tuntemattomina.Pete Baldwin oli huutokaupan kolmanneksi kallein. Who's Whon 4-vuotias poika maksoi 150 000 kruunua. Thomas Dahlborgin valmentama Pete Baldwin aloitti kilpailemisen uudelle omistajalle maanantaina ja voitti heti Mantorpin lounasravien ensimmäisen lähdön.Huutokaupan tulokset.Traveran lauantai-illan huutokaupassa suomalaisväriä, Kemppitalli myy seitsemän tammaa – "Meille jää vielä toistakymmentä siitostammaa"