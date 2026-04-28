Kiikku’s Nean kilpakengät naulaan – ”Teki hienon uran”

Vain kuukausi sitten Suur-Hollolan Best Ladyssa toiseksi ravanneen Kiikku’s Nean kilpaura on tullut päätökseen. 7-vuotias tamma siirtyy siitokseen.”Sillä tuli murtuma jalkaan”, valmentaja Christa Packalén avaa päätöksen taustoja.”Se on kuitenkin jo suht iäkäs hevonen ja hyväsukuinen, niin siirretään se siitokseen.”Kiikku’s Nea ehti kilpailla urallaan 46 kertaa totosijoin 12-7-6. Tamman voittosummaksi jäi 64 190 euroa. Rahassa mitattuna sen arvokkain voitto oli vuoden 2024 Kuuma cup -finaalin voitto, josta se kuittasi kymppitonnin ensipalkinnon. Saman vuoden Isla-ajon kakkossijasta Kiikku’s Nea tienasi 7 500 euroa.Kiikku's Nean ennätys 11,7aly syntyi viime kesänä Vermossa ravatussa tammadivisioonakarsinnassa, jossa se sijoittui toiseksi Ranch Whodidwhatin jälkeen.”Kiikku's Nea teki kyllä hienon uran", Packalén sanoo.