Killerillä kilpaillaan perjantaina hyytävässä pakkassäässä – "Hevosen saa jättää pois sanktioitta"

Perjantaina Toto5-ravit ajetaan Jyväskylän Killerillä. Ilmatieteen laitos ennustaa illaksi Jyväskylään 21-24 pakkasasteen lukemia ja tuulta 1-2 metriä sekunnissa. Forecalla ennusteet ovat samansuuntaiset.

”Aamulla pidimme palaverin, missä olivat valvoja, eläinlääkäri, raviurheilujohtaja Arto Hytönen, kilpailusihteeri ja minä. Ravit ajetaan, mutta hevosen saa jättää pois sanktioitta”, Killerin raviradan toimitusjohtaja Ahti Ruoppila toteaa.

Palaverissa oli vertailtu 4-5 sääennustelaitoksen säätiedot.

”Katsoimme, että ravit pystyy ajamaan, kun tuulta ei ole luvattu kuin noin metri sekunnissa. Tiukka talvikeli tämä on, mutta ajetaan. Ravien siirtomahdollisuudetkin olivat kortilla”, Ruoppila kertoo.

Killerillä esittelyn ja lähdön välisiä aikoja tullaan lyhentämään pakkasen vuoksi. Poisjäänti-ilmoitus tulee tehdä puhelimitse toimistolle.