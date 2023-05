Killerin Eliitin kuudes kutsu suomalaisomisteiselle hevoselle Ruotsiin

Killerin Eliitti uudistui täksi vuodeksi 4-5-vuotiaiden lähdöksi, kun alkuerät tulivat Suur-Hollola-ajossa pakollisiksi kaikille hevosille. Ne ajetaan kaksi päivää ennen Killerin Eliittiä, mikä tekee molempien ajamisesta käytännössä mahdotonta.

Eliitin kannalta ratkaisu on osoittautumassa vallan mainioksi, sillä 5-vuotiaille 25 000 euron ykköspalkinnolla ei ole ollut aikaisemmin omaa kisaa. Vaikka muutama ikäluokan kotimaisista huipuista on loukkaantunut, lähdöstä on kehkeytymässä todella mielenkiintoinen.

Kansainvälistä väriä lähtöön tuo ruotsalaisen Mattias Djusen valmentama ja Einari Vidgrén Oy:n omistama Global Classified. 5-vuotiasta ruunaa saapuu ajamaan Jorma Kontio.

Global Classifiedilla on ajettu urallaan 20 kilpailua, joista on tullut seitsemän voittoa, seitsemän kakkossijaa ja kolme kolmossijaa. Voitoista neljä on tältä keväältä Solvallasta.

“Global Classified on erinomainen lisä Killerin Eliittiin, joka profiloituu tänä vuonna nousevien huippujen kisaksi. Hevonen on osoittanut monipuolista osaamista tämän vuoden voittostarteissa”, toimitusjohtaja Miika Lähdeniemi kehuu Killerin raviradan tiedotteessa.

Killerin Eliittiin on kutsuttu ja vahvistettu nyt kuusi hevosta: Shackhills Twister, Mr Stahl, BWT Gazeau, Felix Orlando, Velvet Gold ja Global Classified. Vermossa keskiviikkoiltana 31.5. ajettavan Eliitti-katsastuksen voittajalle on luvattu halutessaan paikka Killerin Eliitissä.

Kavioliiga-lauantain 10.6. lähtölistat kokonaisuudessaan valmistuvat maanantaina 5.6.

Lähde: Keski-Suomen Ravirata Oy:n tiedote