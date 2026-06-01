Killerin Eliitin viimeiset kutsut julki – Grand Circuit ja Overhead Panel mukaan hurjaan seuraan

Maanantain Killerin Eliitin katsasus-lähdön voittaja Romanov Comery oli saanut Killerin Eliitin kutsun jo hyvissä ajoin. Keski-Suomen Ravirata Oy:n toimitusjohtaja Ahti Ruoppila paljasti Killerin maanantairavien aikana ratahaastattelussa loput kutsut.Kakkoseksi hienosti kirinyt Millstout sai kutsun, jonka lisäksi Verduzzo ja Overhead Panel pääsivät mukaan 13. kesäkuuta juostavaan Killerin Eliittiin. Viimeisen paikan sai Grand Circuit. Anne Kankaan valmennettava kiri katsastuslähdössä 650 metrin kirillä hienosti kärjen tuntumaan kolmanneksi."Porukalla kerrattiin ja mietittiin valintoja. Halusimme arvostaa karsintoihin osallistumista, ja Grand Circuit kuuluu mukaan myös urheilullisten näyttöjen perusteella. Solvallan kävijä Verduzzo on hyvä hevonen, ja Overhead Panel on tehnyt hyviä esityksiä. Mielenkiintoinen lähtö on luvassa", Ruoppila kommentoi..Killerin Eliitti 2026Romanov ComeryCoolman EvoFabiana HoistZe On AlmaArctic EmeraldThe Lost BattalionMillstoutVerduzzoOverhead PanelGrand Circuit