Killerin Eliitti rajataan tänä vuonna 4- ja 5-vuotiaiden kutsukilpailuksi - samalla kilpailumatka pitenee

Killerin Eliitti ajetaan ensi kesänä 4- ja 5-vuotiaille lämminverisille rajattuna kutsukilpailuna,Killerin ravirata tiedottaa. Lauantaina 10. kesäkuuta ajettavan Eliitin voittajaa odottaa 25 000 euron ykköspalkinto.

Viime vuosina Killerin Eliitti on ollut avoimen tason kutsukilpailu ilman ikärajoitteita, mutta vuonna 2023 kisa on rajattu kahdelle ikäluokalle. Muutoksen taustalla on Lahden Jokimaalla ajettavan Suur-Hollola-Ajon sääntömuutos. Jatkossa kaikkien Suur-Hollola-Ajoon tähtäävien mukaan maksettujen hevosten tulee osallistua alkueriin, kun aiemmin parhaat etenivät pisteytyksen perusteella suoraan välieriin.

Suur-Hollola-Ajon alkuerät ravataan Lahdessa torstaina 8. kesäkuuta ja Killerin Eliitti vain kahta päivää myöhemmin.

“Ymmärrettävästi valtaosa Suomessa syntyneiden aikuisten parhaimmistosta tähtää Suur-Hollola-Ajoon ja Eliitti on ravikalenterissa tiukassa välissä, kun heti viikkoa myöhemmin on myös Kymi Grand Prix”, Killerin toimitusjohtaja Miika Lähdeniemi taustoittaa.

“Halusimme reagoida asiaan ja tarjota suurkilpailun nuoremmille ikäluokille, joille Suur-Hollola-Ajo ei välttämättä ole vielä ajankohtainen. Viisivuotiaille ei ole liikaa omia isompia kisoja ja nelivuotiaiden ohjelmaan se osuu sopivasti noin kuukausi Kuopio Stakesin jälkeen.”

Killerin Eliitin kilpailumatka muuttuu 1640 metristä 2140 metriin.