Killerin ja Teivon ravit siirtyivät alkamaan klo 19 – ”Yksi tunti auttaa oikeasti valtavasti”

Jyväskylän ravien osalta Killeri tiedotti jo torstaina verkkosivuillaan näin:

Maanantain 14.3. ravien uusi alkamisaika on klo 19. Ravien alkua siirretään tunnilla eteenpäin lämpimän ja aurinkoisen sään vuoksi. Rata on suljettu toistaiseksi ja pinta suojataan lumikerroksella. Kaikki lähdöt siirtyvät ajettavaksi tunnin myöhemmäksi aiemmasta aikataulusta.

Maanantaina puoliltapäivin radan kilpailusihteeri Janne Jääskeläinen uskoi, että olosuhteet Killerin kaviouralla tulevat kestämään vertailun.

”Itsekin olin eilen puoli seiskan hujakoilla radalla ja pidettiin valvojan kanssa meetingiä”, Jääskeläinen kertoi. ”Ratamestari on ollut koko ajan töissä, eilenkin ajoi siihen lisää lunta päälle. Hyvin on lumipolanteella pysynyt. Voisi sanoa, että puhdasta lunta on kaikkialla. On todella, todella talvisen näköistä edelleenkin. Hyvin tuntuisi kestävän siinä, heti rupesi jäätymään siinä puoli seiskan hujakoilla. Uskoisin, että on oikein hyvä talvirata. Voi olla ihan parhaimpia ratoja, mitä on ollut. Olen ainakin itse luottavainen.”

”Yksi tunti oikeasti auttaa ihan valtavasti, kun aurinko rupeaa laskemaan kuuden pintaan.”

Tiistain raveja isännöivä Teivo tiedotti puolestaan verkkosivuillaan seuraavasti:

Tiistain 15.3. GLi Grand Prix -karsintaravit siirretään alkavaksi klo 19. Siirto johtuu lämpimästä ja aurinkoisesta säästä. Radasta kuoritaan lumipolanne tänään maanantaina 14.3. ja huomenna tiistaina kilpaillaan hiekkapintaisella talviradalla. Rata saattaa olla alkuraveista raskas, mutta kuivuu illan mittaan, kun sää viilenee. Hokit tarvitaan edelleen. Aikataulua siirretään tasan tunnin eli koelähtö kilpaillaan klo 18, ensimmäinen lähtö klo 19.07.