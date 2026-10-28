Killerillä ravataan seuraavan kerran maanantaina 16. marraskuuta Tammaderbyn ja Kasvattajakruunun karsintojen merkeissä.
Killerillä ravataan seuraavan kerran maanantaina 16. marraskuuta Tammaderbyn ja Kasvattajakruunun karsintojen merkeissä.Kuva: Roosa Lindholm
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Killerin osakeannin tulos noin 35 000 euroa – minimitavoite täyttyi

Osakeanti nosti radan omavaraisuusasteen yli puoleen.
Julkaistu
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talous
Ahti Ruoppila
osakeanti
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