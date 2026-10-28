Killerin osakeannin tulos noin 35 000 euroa – minimitavoite täyttyi

Keski-Suomen Ravirata Oy järjesti syyskuussa osakeannin, jonka tarkoituksena oli korottaa pääomaa ja varmistaa välitilinpäätöksessä omavaraisuusaste yli 50 prosentin, joka on yksi maa- ja metsätalousministeriön edellytyksistä raviratojen tukipäätöksille. 24. syyskuuta päättynyt osakeanti toi radalle uutta pääomaa noin 35 000 euroa..”Välitilinpäätös näytti ihan hyviä lukuja ja saimme omavaraisuusasteen yli 50 prosentin. Ministeriöön on annettu selvitys ja tällä viikolla lähetämme kaikille osakkeita merkinneille kiitoskirjeet. Näiden rekisteröinti on vielä patentti- ja rekisterihallituksessa kesken”, toimitusjohtaja Ahti Ruoppila kertoo..Osakeannista saatua tulosta Ruoppila kuvailee asialliseksi..”Minimitavoite täyttyi, mitä haettiin. Olemme tosi kiitollisia lähiympäristön suhtautumiseen. Lisäksi löytyi muutamia, jotka laittoivat jopa muutamia tuhansia osakeantiin, vaikkeivat olekaan Killerin lähipiirissä. Onneksi meillä on syksy mennyt muutenkin taloudellisesti asiallisesti.”.Ruoppila kertoo jatkoa ajatellen Killerin tilanteen näyttävän ihan hyvältä. Radalle on suunnitteilla myös ravien lisäksi muitakin tapahtumia..”Toivottavasti joku ratkaisu tulee valtakunnallisesti, eikä palkinto- ja toimintatukirahat enää kauheasti pienentyisi. Kulukuuria jatketaan ja pyritään saamaan uusia yhteistyökumppaneita”, Ruoppila toteaa.