Killerin osakeanti päättymässä – ”Homma klaarataan maaliin”

Keski-Suomen Ravirata Oy:n toimitusjohtaja Ahti Ruoppila on kertonut avoimesti radan haastavasta taloustilanteesta nimenomaan oman pääoman suhteen. Ruoppila kertoi tiistaina, että pian päättyvä osakeanti tuo muiden toimien osalta merkittävästi valoa tulevaisuutta ajatellen..”Uskon, että saadaan hyvä kiri osakeannin suhteen”, Ruoppila kommentoi. ”Tiistaihin mennessä ollaan onnistuttu keräämään reilut 25 000 euroa merkityillä osakkeilla, ja tavoite on päästä 50 000 euroon ennen kuin osakeanti päättyy. Keskusteluja käydään vielä useamman tahon kanssa, jotka suunnittelevat osallistuvansa antiin.”.Pääoman korottaminen on erityisen tärkeää tukipäätösten kannalta, sillä oman pääoman on oltava vähintään 50 prosenttia..”Homma klaarataan maaliin, ja tilanne näyttää nyt joka suhteessa paremmalta”, Ruoppila jatkaa. ”Tälle vuodelle on vielä ravien lisäksi yli 100 hengen hirvipeijaiset, ja vasta pidetty iso koiranäyttely onnistui hyvin. Samaan aikaan elo-syyskuun aikana on taloudenpidon suhteen kiristetty entisestään kuluja. Ensi viikolla palaveerataan tulevaisuuden suunnitelmista lisää.”.”Itsellä ja myös ratayhtiön hallistuksella on vahva usko siihen, että Killeri on tulevaisuudessa yksi vakavaraisimmista kahdeksasta maakuntaradasta Suomessa. Vuonna 2028 on sitten luvassa Killerin historian suurin tapahtuma, kun Farmari-maatalousnäyttely saapuu raviradalle. Sinne odotetaan 100 000 kävijää, mutta sitä ennen suunnitellaan ensi vuodelle uusia tapahtumia”, Ruoppila päättää.