Jyväskylän raviradan taloutta tasapainotetaan parhaillaan osakeannilla.
Jyväskylän raviradan taloutta tasapainotetaan parhaillaan osakeannilla.Kuva: Anu Leppänen
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Killerin osakeanti päättymässä – ”Homma klaarataan maaliin”

Keski-Suomen Ravirata Oy:n osekeanti päättyy 24. syyskuuta.
Julkaistu
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Killeri
Ahti Ruoppila
osakeanti
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